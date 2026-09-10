جشنواره انگور ارومیه اقتصاد محلی و گردشگری کشاورزی را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان ذاکر پنجشنبه شب در آیین آغتز به کار جشنواره انگور اظهار کرد: استقبال گسترده مردم و حضور نمایندگان ۱۴ کشور در نهمین جشنواره انگور ارومیه، ظرفیت بالای این رویداد برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی را نشان می‌دهد.

وی افزود: جشنواره انگور می‌تواند فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی آذربایجان غربی باشد و زمینه را برای شناساندن هرچه بیشتر توانمندی‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه انگور در فرهنگ و اقتصاد منطقه گفت: انگور یک میوه بهشتی است و این محصول جایگاه ویژه‌ای در میان مردم این منطقه دارد؛ به‌گونه‌ای که جایگاه و اهمیت آن در میان مردم آذربایجان با بسیاری از مناطق دیگر قابل مقایسه نیست.

حجت الاسلام ذاکر با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان استان به محصول انگور وابسته است، خاطرنشان کرد: تولید انگور در آذربایجان غربی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود و درآمد بخش قابل توجهی از کشاورزان استان از این محصول تأمین می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای دهکده ساحلی چی‌چست به عنوان محل برگزاری جشنواره انگور افزود: با توجه به استقبال گسترده شهروندان و گردشگران از جشنواره‌ها و رویدادهای برگزارشده در این مجموعه، ضروری است زیرساخت‌های دهکده ساحلی چی‌چست متناسب با حجم استقبال و ظرفیت رویدادهای بزرگ توسعه و تقویت شود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت تداوم حمایت از رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و گردشگری تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره‌هایی همچون جشنواره انگور می‌تواند ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، به معرفی ظرفیت‌های بومی و تقویت گردشگری و اقتصاد منطقه کمک شایانی کند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت جشنواره انگور برای معرفی توانمندی‌های ارومیه اشاره داشت و افزود: این جشنواره باید علاوه بر پاسداشت سنت‌ها و آیین‌های بومی، در حوزه اقتصاد، گردشگری و ایجاد نشاط اجتماعی نیز اثرگذار باشد و بتواند فراتر از یک برنامه مناسبتی، به یک رویداد اثرگذار در حوزه فرهنگی، اقتصادی و گردشگری تبدیل شود.

حجت ‌الاسلام ذاکر با اشاره به جایگاه اقتصادی محصولات کشاورزی منطقه ادامه داد: انگور و سیب دو محصول راهبردی و استراتژیک ارومیه هستند و بخش قابل توجهی از درآمد مردم منطقه به تولید این محصولات وابسته است. بنابراین باید از ظرفیت چنین رویدادهایی برای معرفی محصولات، تقویت اقتصاد محلی و توسعه گردشگری کشاورزی استفاده کرد.

وی همچنین با گریزی به حجم بالای آب دریاچه ارومیه و پیشرویی آن تا نزدیکی جاده چی چست در سالیان دور، درخصوص وضعیت فعلی دریاچه ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب در دریاچه وجود دارد و امیدواریم با تداوم اقدامات انجام‌شده، روند احیای دریاچه ادامه پیدا کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تأکید کرد: برای تداوم این روند، باید مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی جدی گرفته شود تا با کاهش مصرف و افزایش ورودی آب به دریاچه، زمینه برای افزایش سطح آب و احیای کامل آن فراهم شود.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر مدیریت شهری به زیرساخت‌های محل برگزاری جشنواره شد و گفت: با توجه به برگزاری جشنواره در منطقه چی‌چست و حضور مردم، شهرداری باید برای بهبود، هموارسازی و تسهیل مسیر دسترسی به چی‌چست اقدامات لازم را انجام دهد.