به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، مارون فلاینی مهاجم 26 ساله تیم ملی فوتبال بلژیک که در اولین بازی تیم فوتبال کشورش مقابل الجزایر موفق به گلزنی شد، معتقد است تیم فوتبال بلژیک لیاقت داشتن نشان قهرمانی جام جهانی فوتبال را روی پیراهن خود دارد و می‌تواند برای اولین بار در برزیل قهرمان جام جهانی شود.

فلینی که سال گذشته با 27/5 میلیون یورو از اورتون به منچستریونایتد منتقل شد، توانست در پیروزی 2 بر یک تیم بلژیک در مقابل الجزایر تأثیرگذار باشد. او قول داده در صورت قهرمانی بلژیک در جام جهانی، مدل موهای خود را هم تغییر دهد.

این بازیکن خط حمله تیم فوتبال بلژیک گفته: فلینی تیم فوتبال بلژیک و تیم منچستر یونایتد یکی هستند. منچستر یونایتد یک سال است که من را خریداری کرده و در آنجا لحظات خوب و بدی وجود داشت. در منچستر با تغییر مربی مواجه شدیم و تیم نتوانست بازی‌های خوبی داشته باشد. ما در منچستر یونایتد به فصل آینده نکاه می‌کنیم و برای بهتر شدن تلاش می‌کنیم.

فلینی با اشاره به اینکه مسابقه برای او جایی برای پاسخ دادن به منتقدانش نیست، گفته است: گل من به الجزایر به خاطر تیم، خانواده و کشورم بود. من فصل متفاوتی داشتم اما حالا در جام جهانی فوتبال هستم و تمام تمرکزم بر روی تیم ملی کشورم است.