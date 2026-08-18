نوین: طرح «خانه ریز» را نباید نادیده گرفت

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح «خانه ریز» که در آن متراژهای کوچک خانه از طریق یک اپلیکیشن عرضه میشود، گفت: اصل این طرح از قبل وجود داشته و هدف آن این بود که قطعات کوچک در کنار یکدیگر تجمیع شوند و سند مشترکی برای آنها صادر شود تا صاحبان املاک، متناسب با سهم خود، در نهایت صاحب یک واحد مسکونی شوند.
وی اظهار کرد: این طرح از زمان شهرداری محمدباقر قالیباف در بافتهای فرسوده شهر تهران آغاز شد و در آن زمان نام آن را «مشارکت در احداث ریزخانههای جنوب تهران» گذاشته بودند. هدف این بود که در بلندمدت قطعات کوچک را در نهایت با هم ادغام کرده و سپس سند مشترک صادر شود.
با اجرای این طرحها مشارکت مردمی در ساخت مسکن جلوه پیدا میکند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحی که امروز توسط شهرداری تهران به اجرا درآمده، مشابه این طرح است. طرح قبلی نیز همین طور بود. طبیعی است که سهم پنج یا ۱۰ متری از یک خانه به عنوان یک واحد مسکونی محسوب نمیشود، اما هدف این بود که هم مشارکت مردم در این طرح جلوه پیدا کند و هم شهرداری بتواند مردم را در موضوع نوسازی شهری سهیم کند.
با این طرح میتوان ارزش سرمایه افراد را به قیمت روز حفظ کرد
وی با اشاره به عرضه این سهمها از طریق اپلیکیشن، گفت: از این طریق میتوان ارزش سرمایه افراد را به قیمت روز حفظ کرد. امروز سرمایه مردم در سکه، دلار، زمین و مسکن قرار دارد و این طرح نیز میتواند نوعی سرمایهگذاری محسوب شود.
نوین درباره میزان موفقیت طرحهای مشابه در گذشته، گفت: من ارزیابی دقیقی از میزان موفقیت آن ندارم و در کمیسیون عمران نیز این موضوع به عنوان یک دستور جلسه مطرح نبوده است، اما تا جایی که از گذشته به یاد دارم، مسئولانی از شهرداری این موضوع را مطرح کردند، ولی این کار به نتیجه نهایی نرسید.
طرح خانه ریز مسکنی برای بازار فعلی مسکن است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح های قبلی مشابه با جدیت برای رسیدن به نتیجه دنبال نشده است، گفت: تاکنون از کسی نشنیدهام که مثلاً بگوید ۱۰ متر آپارتمان در خیابان نواب دارد. با این حال، این طرح در واقع مسکنی برای شرایط فعلی بازار مسکن کشور است.
وی با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی و افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: با بدعهدیهایی که بانکها در پرداخت وامها و تسهیلات بانکی دارند و با توجه به اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم، واقعاً مسکن برای جوانان به موضوعی تبدیل شده که دیگر به این زودیها قابل دسترس نیست و اجرای این طرح ها در کوتاه مدت میتواند کمکی به جوانان در تهیه مسکن باشد.
اجرای این طرح را نباید نادیده گرفت
وی افزود: جوانان با این حقوق و درآمدها ممکن است حتی اگر ۵۰ سال هم کار کنند، نتوانند با این گرانی و اقساط، صاحب یک واحد ۷۰ متری شوند. بنابراین میخواهم بگویم که این طرح را نباید نادیده گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: این طرح مسکن و درمانی حداقل در کوتاه مدت برای بازار مسکن است. اگر در بحث ثبت اسناد و املاک، مالکیت این متراژها به صورت دقیق ثبت شود و خدای ناکرده زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری افراد فراهم نشود و خود شهرداری شخصاً متعهد این قضیه باشد، به نظر من منعی ندارد و می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
همه مدیران در تلاش هستند تا کمکی به حوزه مسکن جوانان شود
وی در ادامه با تاکید بر لزوم پیگیری این موضوع، گفت: نباید اینگونه باشد که شهرداری موضوع را به بخش خصوصی یا یک مشارکتکننده واگذار کند و آن فرد نیز در میانه کار پروژه را رها کند و برود. اگر طرف حساب قانونی مردم شهرداری باشد، به نظر من این طرح میتواند قابل قبول باشد و نتایج مثبت داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز همه مدیران در تلاش هستند تا کمکی به حوزه مسکن جوانان شود، گفت: تشویق جوانان به ازدواج، فرزندآوری و حل معضل اجاره مسکن از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت بازار اجاره نیز اظهار کرد: متأسفانه آن افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها که ابلاغ شده است، در عمل کمتر رعایت میشود، نمیگویم رعایت نمیشود، اما بسیاری از مستأجران با افزایشهایی مواجه شدهاند که در مواردی ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد بوده است.
وی گفت: همه این طرح ها و اقدامات برای التیام درد بیماری است که امروز با عنوان «درد بیمسکنی» با آن روبرو هستیم.
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