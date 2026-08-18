به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری صبح سه‌شنبه در گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: نیروی انسانی مهم‌ترین بخش زنجیره ارائه خدمات به جامعه کشاورزی است و عملکرد کارکنان این مجموعه می‌تواند بر روند تولید و فعالیت بهره‌برداران اثرگذار باشد.

وی افزود: هر اقدامی که در حوزه منابع انسانی، امور مالی، پشتیبانی، رفاه کارکنان و ارتقای سلامت و انگیزه آنان انجام می‌شود، در نهایت به شکل غیرمستقیم به کشاورزان، تولیدکنندگان و فرآیند تولید کشور بازمی‌گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این وزارتخانه تصریح کرد: کارشناسان، مدیران و نیروهای اجرایی در سطوح مختلف، هر یک بخشی از زنجیره خدمت‌رسانی به جامعه کشاورزی را بر عهده دارند و کیفیت عملکرد آنان می‌تواند در تحقق اهداف بخش کشاورزی نقش‌آفرین باشد.

تیموری ادامه داد: از تأمین نیروی انسانی و منابع مالی گرفته تا خدمات پشتیبانی و رفاهی و توجه به ابعاد روحی و روانی کارکنان، مجموعه اقداماتی است که باید با هدف ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات بهتر به بهره‌برداران بخش کشاورزی دنبال شود.

وی مدیریت بهینه منابع را یکی از الزامات شرایط فعلی دانست و گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی موجود، باید از ظرفیت‌های در اختیار به شکل مناسب استفاده کرد و با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌وری منابع را افزایش داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: یک کارشناس، مدیر یا نیروی اجرایی در هر جایگاه، به دلیل ارتباطی که با فرآیند خدمت‌رسانی دارد، می‌تواند بر فعالیت تولیدکنندگان و روند تولید در بخش کشاورزی تأثیرگذار باشد؛ بنابراین ارتقای توانمندی و انگیزه نیروی انسانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

تیموری همچنین درباره برگزاری گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع گفت: این نشست فرصتی برای تبادل تجربه، هم‌اندیشی و بررسی اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه مدیریت و منابع است.

وی افزود: انتظار می‌رود در جریان این گردهمایی، تجربیات و ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه به اشتراک گذاشته شود و با استفاده از تجربه‌های موفق، مسیر اجرای برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با انسجام و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کرد: خروجی این نشست به افزایش هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف، بهره‌گیری از تجربیات موجود و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای ارتقای نظام مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی منجر شود.