فرمانده سپاه رشت: رسانه شریک استراتژیک نیروهای مسلح در کنار مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در قرارگاه شهید علی محمد نایینی رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه قائد شهید امت، اظهار کرد: خیابان مرکز تحولات، ملجأ و پناه دلسوزان انقلاب و مایه دلگرمی نیروهای مسلح در میدان است.
وی با تأکید بر جایگاه رسانه بهعنوان گفتمان ساز انقلاب و افزایش دهنده وحدت در جامعه، گفت: رسالت خبرنگاران فارغ از روایتگری، ارائه روایت درست و روایت سازی در جنگ رسانههاست تا بتوانند از وقایع بهویژه جنگ اخیر، روایت اول و صحیح را ارائه دهند.
فرمانده سپاه رشت تصریح کرد: در طول یک سال گذشته، شاهد نقشآفرینی اصحاب رسانه از جنگ دوازده روزه تا کنگره شهدا و از کودتای دیماه تا جنگ رمضان و جنگ هرمز بودیم.
سرهنگ امینی به نقش اصحاب رسانه در اتحاد خیابان و میدان، ارتقای روحیه سلحشوری و مقاومت و افزایش وحدت در جامعه اشاره کرد و افزود: رسالت ویژه خبرنگاران، کاهش مرز واقعیت با فراواقعیت است؛ دشمن با تمام توان درصدد تبدیل واقعیت به فراواقعیت برآمده و تلاش اصحاب رسانه در استخراج واقعیت، این فاصله را کاهش داده است.
وی با اشاره به استخراج حقیقت به عنوان یکی از رسالتهای خبرنگاران بیان کرد: در جنگ کنونی، توپخانه رسانهای دشمن از توپخانه جنگی آنان قویتر است، زیرا دشمن با تغییر میدان مبارزه به اذهان عمومی، به دنبال جبران شکست نظامی خویش است.
فرمانده سپاه با بیان اینکه رسانه، شریک استراتژیک نیروهای مسلح در کنار مردم است، خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه با مقاومتی که از خود نشان دادند، شدت آتش و تخریب توپخانه رسانهای دشمن را کاهش دادند.
سرهنگ امینی از اجرای ۲۰۰ برنامه فرهنگی در طول ۱۷۰ شب اخیر خبر داد و افزود: شرکای استراتژیک سپاه در این مدت، صدا و سیما، مجموعه شهرداری رشت و خبرنگاران هستند که بهعنوان بازوان قدرتمند نیروهای مسلح محسوب میشوند.
وی ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، تداوم اجتماعات شبانه را در گرو حضور جهادی و پوشش رسانهای خبرنگاران دانست و تأکید کرد: تلاش بیوقفه اصحاب رسانه در میدان، سبب امیدبخشی و رفع نقاط ضعف خواهد بود.
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