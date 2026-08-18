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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

۹۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل پرداخت شد

۹۵۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل پرداخت شد

اردبیل - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: تاکنون ۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از مجموع ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در شورای هماهنگی بانک‌های استان که با حضور مدیران بانک‌های عامل در شهرستان گرمی برگزار شد،اظهار کرد: ۷هزار میلیارد تومان از تسهیلات مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان طی ۳ ماه آینده پرداخت می‌شود.

وی افزود: برگزاری این نشست در شهرستان گرمی در راستای دستور استاندار اردبیل برای تمرکززدایی و پیگیری مسائل بانکی و اقتصادی شهرستان‌ها انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل سهم شهرستان گرمی از منابع تسهیلات سفر رئیس‌جمهور را ۴۸۰میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۱۲میلیارد تومان از این میزان پرداخت شده و باقی منابع نیز با رفع موانع موجود طی ۲ ماه آینده به طرح‌های شهرستان اختصاص می‌یابد.

خلیلی با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران استان، تصریح کرد: تاکنون ۴۲درصد از مطالبات گندمکاران با پیگیری‌های مستمر استاندار اردبیل پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.

وی همچنین از پرداخت ۹۰میلیارد تومان از مجموع ۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات مصوب داروخانه‌های استان خبر داد و بیان کرد: با اتخاذ تصمیمات لازم، باقی این تسهیلات طی ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج تأکید کرد و گفت: بانک‌های عامل باید ضمن تسریع در روند پرداخت این تسهیلات، در دریافت وثایق نیز مطابق آیین‌نامه‌های مصوب عمل کرده و زمینه را برای تسهیل دسترسی متقاضیان فراهم کنند.

خلیلی در پایان با اشاره به ابلاغ ۸هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۵ از محل ماده ۹۵ و تبصره ۱۸ برای مشاغل خانگی، اظهار کرد: مقرر شده است طی روزهای آینده پذیرش طرح‌های جدید و همچنین طرح‌های باقی‌مانده از سال گذشته توسط بانک‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی آغاز و روند پرداخت این تسهیلات شروع شود.

کد مطلب 6919980

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