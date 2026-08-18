به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در شورای هماهنگی بانکهای استان که با حضور مدیران بانکهای عامل در شهرستان گرمی برگزار شد،اظهار کرد: ۷هزار میلیارد تومان از تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور به استان طی ۳ ماه آینده پرداخت میشود.
وی افزود: برگزاری این نشست در شهرستان گرمی در راستای دستور استاندار اردبیل برای تمرکززدایی و پیگیری مسائل بانکی و اقتصادی شهرستانها انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل سهم شهرستان گرمی از منابع تسهیلات سفر رئیسجمهور را ۴۸۰میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۱۲میلیارد تومان از این میزان پرداخت شده و باقی منابع نیز با رفع موانع موجود طی ۲ ماه آینده به طرحهای شهرستان اختصاص مییابد.
خلیلی با اشاره به پرداخت مطالبات گندمکاران استان، تصریح کرد: تاکنون ۴۲درصد از مطالبات گندمکاران با پیگیریهای مستمر استاندار اردبیل پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز طی روزهای آینده پرداخت خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت ۹۰میلیارد تومان از مجموع ۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات مصوب داروخانههای استان خبر داد و بیان کرد: با اتخاذ تصمیمات لازم، باقی این تسهیلات طی ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل همچنین بر تسریع در پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج تأکید کرد و گفت: بانکهای عامل باید ضمن تسریع در روند پرداخت این تسهیلات، در دریافت وثایق نیز مطابق آییننامههای مصوب عمل کرده و زمینه را برای تسهیل دسترسی متقاضیان فراهم کنند.
خلیلی در پایان با اشاره به ابلاغ ۸هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۵ از محل ماده ۹۵ و تبصره ۱۸ برای مشاغل خانگی، اظهار کرد: مقرر شده است طی روزهای آینده پذیرش طرحهای جدید و همچنین طرحهای باقیمانده از سال گذشته توسط بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی آغاز و روند پرداخت این تسهیلات شروع شود.
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