ثبت ۱۲ هزار و ۴۴۰ فرصت شغلی در استان ایلام در سامانه رصد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی صبح سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان ایلام با اشاره به آخرین شاخص‌های بازار کار اظهار کرد: نرخ بیکاری در کشور ۹.۱ درصد و در استان ایلام ۸.۲ درصد است که نشان می‌دهد نرخ بیکاری استان پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی نیز در کشور ۳۰.۷ درصد و در استان ایلام ۲۹.۹ درصد گزارش شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با تشریح عملکرد سامانه جست‌وجوی شغل از سال ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در این مدت چهار هزار و ۵۸۱ کارجو و ۱۱۱ کارفرما در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۲۹ فرصت شغلی نیز در این سامانه به ثبت رسیده است.

رشیدی ادامه داد: در این مدت ۷۲۴ معرفی‌نامه برای متقاضیان صادر شده و ۶۲۵ نفر نیز به کار گمارده شده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد سامانه رصد اشتغال شهرستان‌های استان در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: برنامه اشتغال استان ۹ هزار و ۱۴۰ نفر تعیین شده بود که عملکرد ثبت‌شده به ۱۲ هزار و ۴۴۰ نفر رسید و تحقق ۱۳۶ درصدی برنامه را رقم زد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام درباره برنامه ثبت رصد اشتغال دستگاه‌های اجرایی در سال جاری نیز گفت: مجموع برنامه تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی استان هفت هزار و ۸۱۲ نفر است.

رشیدی همچنین از ثبت ۳۱۶ مورد در سامانه رصد دستگاهی استان در سال جاری خبر داد و افزود: در بررسی انحراف طرح‌های تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع ۲۶ مورد انحراف داشته است.

وی در ادامه به اجرای طرح توانمندسازی مادران سرپرست خانوار دارای فرزندان زیر ۱۸ سال اشاره کرد و گفت: این طرح به صورت پایلوت در سه استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام تأکید کرد: استفاده از ظرفیت سامانه‌های اشتغال، نظارت دقیق بر طرح‌های اشتغال‌زا و هدفمند کردن حمایت‌ها می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود شاخص‌های بازار کار استان مؤثر باشد.