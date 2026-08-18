وعده وزیر ورزش برای بازسازی سالن والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در بازدید از آخرین اردوی تیم ملی والیبال ایران اظهار داشت: شما زحمت میکشید و فارغ از نتایجی که به دست میآید، مردم قدردان تلاشهای شما هستند. کشور ما ۱۵ ماه است که در جنگ است و با همه مشکلات اعزام شدیم زحمت کشیدید.
وی تصریح کرد: بازیهایی از شما دیدیم که در آن جنگیدید، مردم قدردران هستند. در فاصله شهریور تا مهر شما کار سختی دارید. همه تلاش ما این است که شما بتوانید با بهترین شرایط در مسابقات پیشرو حضور پیدا کنید.
وزیر ورزش افزود: همه امکانات فدراسیون و ورزش در اختیار شماست و امیدواریم به لطف خدا بتوانید نتایج خیلی خوبی به دست آورید. فارغ از هر نتیجهای که کسب میکنید، تکتک شما برای ما عزیز هستید و شما بچههای ما هستید.
دنیامالی ادامه داد: وقتی یکی از شما برای زدن آبشار بلند میشود و هنگام فرود پایش آسیب میبیند، مردم ناراحت میشوند و همه درباره آن صحبت میکنند و میگویند اگر این اتفاق نمیافتاد، شاید میتوانستید نتیجه بهتری بگیرید. بنابراین باید قدردان زحمات شما باشیم.
دنیامالی خاطرنشان کرد: برای شما دعا میکنیم و امیدواریم اردوی خوبی در پیش داشته باشید و در ژاپن نیز عملکرد ویژهای از خود نشان دهید. حتماً بچههای ما در این مسابقات حضور ویژهای خواهند داشت و ما برایتان آرزوی موفقیت داریم.
وی گفت: بعد از این دوره از مسابقات، بازسازی ویژهای در این سالن خواهیم داشت.
در ادامه امین اسماعیل نژاد ضمن تشکر از وزیر ورزش و جوانان برای حضور در اردوی تیم ملی والیبال گفت: ما فقط همین یک سالن را داریم که محل خوابگاه، تمرین و کارهای اداری در همین یک ساختمان است.
در ادامه وزیر ورزش هم در واکنش به درخواست اسماعیلنژاد مبنی بر ایجاد کمپ والیبال گفت: برنامههای خوبی داریم. چند سالن را در مازندران و کرج پیگیری میکنیم که کمپ تیم ملی باشد.
وی گفت: قرار است پنج کمپ تیم ملی در کل کشور داشته باشیم اما هنر شما این بوده که با همین کمپ والیبال را به اینجا رساندهاید.
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