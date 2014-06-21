به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای با حضور در برنامه نگاه یک اظهار داشت: قوه قضائیه تلاش کرده که هر دوره ار دوره قبلش موفق تر باشد.در این دوره رئیس قوه قضائیه و همکارن تلاش کردند که انتظارات مردم و رهبری را برآورده کنند. در این دوره به خصوص سال 92 یکی از مواردی که مورد اهتمام قوه قضائیه بود، مبارزه با فساد با همه بعاد آن بود. مبارزه با فساد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جزء وظایف قوه قضائیه است.

وی افزود: احیای حقوق عمومی یکی از وظایف قوه قضائیه است. برای مثال دادستانی به پرونده آتش سوزی خودروها وارد شد و این آتش سوزی تکرار نشد. در سیل استان های مازندران و گلستان نیز قوه قضائیه اقداماتی در حقوق عمومی و صیانت از آن انجام داد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اقدامات دستگاه قضا برای کارآمدی بیشتر قوه قضائیه گفت: برای کارآمدی بیشتر قوه قضاییه تمهیدات لازم از لحاظ نیروی انسانی ، بودجه ،و آموزش دیده شده است.تعداد خیلی خوبی قضات جذب شدند. در بحث سلامت، در این دوره بخش نظارت دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، دادسرای عالی قضات و حفاظت و اطلاعات تقویت شد.

بازداشت 30جاعل عنوان و امضاء

دادستان کل کشور تاکید کرد: قوه قضائیه به دنبال این بوده که هر نوع تخلفی که بوده پیگیری و برخورد کند و در این راستا به دو چیز در خارج از قوه رسیدیم. مورد نخست دلال ها بودند که به دروغ و به نام قوه قضائیه تخلفاتی را انجام دادند که تعدادی از این افراد در سال 91 شناسایی و در سال 92 بازداشت شدند. عده ای هم ممکن است با قوه قضائیه در ارتباط باشند که در سال 92 بیش از 30 مورد که جعل عنوان و امضاء کرده بودند بازداشت شدند. وکلای متخلف هم بازداشت شده و هم اکنون در بازداشت به سر می برند و عده ای هم در درون قوه صلب صلاحیت شدند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره لایحه جامع وکالت و نقش وکیل در پرونده ها گفت: در قانون اساسی تاکید شده فردی که می خواهد به حق خود برسد باید وکیل بگیرد و اگر نتواند خکومت برای وی وکیل بگیرد. ما در برخی پرونده ها مشاهده می کنیم وکلا به جای دفاع از موکل خود، به موکلش دروغ یاد می دهد.

دادستان کل کشور گفت: موضوعی دیگری که مطرح است این است که یک وکیل شاید در یک پرونده 10 میلیارد تومان حق وکالت از یک پرونده بگیرد، بر چه مبنایی این 10 میلیارد را می‌گیرد؟ مالیات این حق الوکاله را نمی‌دهد، به قوه قضائیه هم میزان حق وکاله را نمی گوید. گاهی وکیل وکالت دو طرف پرونده را می گیرد که در پرونده سه هزار میلیاردی شاهد آن نیز بودیم. در یک پرونده من از وکیل پرسیدم که چقدر گرفته‌ای، وقتی متوجه شدم به او گفتم که شما در یک پرونده فلان مقدار را گرفتید که به اندازه 30 سال حقوق یک قاضی هست.

وی افزود: لایحه جامع وکالت تهیه شده است که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

برخورد با آقا و آقازاده ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرپذیری قوه قضائیه از صاحبان قدرت نیز گفت: ادعای من این است که دستگاه قضائیه در برابر فشار صاحبان قدرت و ثروت و تیزهوش تسلیم نمی شود. پرونده هایی امنیتی داشتیم که می گفتند افرادی که متهم هستند بازداشت نشوند و یا در صورت بازگشت به ایران بازداشتشان نکنیم. در یک مورد فشار زیادی برای آزادی فرد به قوه قضائیه وارد شد اما وی تا زمانی که تحقیقات تمام شد در بازداشت بود که دو ماه به طول انجامید.

وی افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی نیز فشار زیادی بر روی قوه قضائیه بود اما ما تسلیم نشدیم و هرکسی که مورد اتهام بود تحت تعقیب قرار گرقت و از وی بازجویی شد. در فتنه 88 هم قوه قضائیه فشار سنگینی را تحمل کرد. برخی افراد قلم به مزد علیه قوه قضائیه چه در داخل و چه در خارج از کشور مطالبی را علیه قوه قضائیه نوشتند. قوه قضائیه هیچگاه سیاسی کاری نمی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: آقا یا آقازاده هایی تعقیب شد و بازداشت شدند. یکی از همین آقایان دانه درشت صاحب قدرت یکی از فرزندانش بازداشت و دیگری در حال بازجویی بود.البته بگویم تا فردی محکوم نشده و مجازاتش قطعی نشده باشد ، نمی توان محرومیت اجتماعی برای او در نظر گرفت.

وی در خصوص برخورد با فتنه گران سال 88 هم گفت: در سال 88 فتنه گران به اموال مردم و عمومی آسیب زده و عده ای کشته شدند که هم شاکی خصوصی داشت و هم مدعی العموم وارد شد. به پرونده افرادی که در ایران بودند رسیدگی شد و احکام صادر شد برخی غیابی محاکمه شدند.اگر کسی جرمی را مرتکب شد ، نه توبه کرد و نه پشیمان شد ماجرایش فرق می‌کند و در فتنه 88 نظام با سعه صدر بسیار زیادی با فتنه‌گران برخورد کرد.همان موقع نظام سعه صدر زیادی به خرج داد و از آنها خواست تا بیایند ادعاها‌یشان را مطرح کنند.

محسنی اژه ای افزود: مدتها به اینها فرصت داده شد، خیلی‌ها نه تنها توبه نکردند، نه تنها جبران نکردند بلکه آمدند آن خسارت سنگین را به نظام وارد کردند، اگر سعه صدر نظام و رأفت اسلامی نبود باید مجازات خیلی سنگینی برای این افراد در نظر گرفته می شد.

آخرین وضعیت پرونده فساد سه هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت فساد سه هزار میلیاردی نیز گفت: سه نفر دیگر که حکم اعدام برایشان صادر شده درخواست اعاده دادرسی کردند که در مرحله رسیدگی است . اعاده دادرسی حکم قبل را متوقف نمی‌کند و از زندان آزاد نشدند . اگر چنانچه ادعایی که کردند رد شد که بحثی نیست و اگر مورد قبول واقع شد باید دوباره رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص معوقات بانکی هم گفت: اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و وزارت دارایی نظارت می کرد نباید شاهد چنین معوقاتی بودیم.در اینگونه موارد مشتری حتما مقصر است اما بانک مقصر تر است.

وی افزود: از خود بانک مرکزی صورت‌هایی گرفتیم که در سال 91 کسانی که بالای 10 میلیارد تومان معوقه داشتند ما گرفتیم ، در سال 92 معوقاتی که از 10 میلیارد به بالا بود حدود 80 هزار میلیارد تومان بود.

وی در خصوص بحث رانت 600 میلیون یورویی گفت: این فرد معوقه ای داشته و معوقات در حال تسویه است شاید هم با بانک توافق کرده اما نسبت به اصل موضوع قوه قضائیه ورود پیدا نکرده است. در قانون عنوان مجرمانه رانت نداریم که قوه قضائیه بخواهد وارد شود.

آخرین وضعیت "ب.ز"

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده ب.ز گفت: یکی از اتهامات این فرد جعل است.این فرد بنا بر گفته بازجوها بیان صادقانه ندارد و هنوز زمان نهایی نمی توان برای رسیدگی به این پرونده عنوان کرد. دستگاه های مرتبط در حال شناسایی اموال این فرد هستند اما اموالی که تا امروز شناسایی شده کفایت بدهی را نمی کند.البته هنوز به خزانه دولت و دادگستری چیزی واریز نشده است.اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم می تواند مطرح باشد.

وی در خصوص زمین خواری اظهار داشت: بیش از 250 هزار هکتار زمین تصرف شده به بیت المال برگشته در سال 92، بیش از 100 هزار هکتار برگشته اما در حقیقت باید دستگاه های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند زیرا این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست.

دادستان کل کشور در ادامه این برنامه در پاسخ به پرسشی در مورد بحث عفاف و حجاب گفت: موضوعات فرهنگی پیچیدگی خود را دارند و دستگاه های ذی ربط به دنبال انجام وظایف خود هستند آنچه مهم است و نظر شخصی من است این است باید نسبت به مسائل ضدفرهنگی حساسیت داشته باشیم.عده ای می گویند چرا به 4 تا بی حجاب گیر می دهید؟ از نظر ما اگر با این افراد که تعدادشان کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتر ایجاد می شود. یادم نمی رود در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم برخی روزنامه ها برخی سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال بردند از ان طرف برخی‌ها به قوه فشار آوردند که روزنامه تعطیل شود اما امروز همان ها می گویند اجازه آزادی به مردم بدهید.

وی درباره شبکه های اجتماعی هم گفت: در بحث شبکه های اجتماعی هم یک خلط مبحث می کنند که آیا با شبکه های جدید و فناوری های جدید مخالف هستید؟ نه ما مخالف نیستیم اما بحث ما این است که اگر باعث فساد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شود چه کار باید کرد؟در حال حاضر بسیاری از شبکه های اجتماعی خسارت هایی که به جوانان ما وارد می کند زیاد است. اواخرسال 90 شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. شورای عالی مصوبه ای ندارد ما کارگروهی داریم به عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه. این کارگروه مسائلی را بررسی کرد و دو شبکه شناسایی شد برای فیلترینگ اما انجام نشد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این جلسه رای گیری شد و در مورد واتس آپ فعلا رای بر این شد که مسدود نباشد، البته دستور بازپرس هنوز به قوت خود باقی است و من هم معتقدم شورای عالی فضای مجازی هر چه سریعتر باید سیاستهای اصلی و هماهنگی بین دستگاه‌ها را ایجاد کند.