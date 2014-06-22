امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به ارزش اجتماعی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله حبیبی عصر شنبه در همایش امربه معروف و نهی از منکر خراسان شمالی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بحث آسیب پذیری در جامعه وجود دارد و بنابراین باید مراقب باشیم که رخنه های فرهنگی و عقیدتی در درون ما شکل نگیرد.

وی اظهار داشت: امروز آسیب های اجتماعی در جامعه بیش از هرچیز دیگری احساس می شود و به همین دلیل برای حفظ محیط اجتماعی، معنوی و فرهنگی باید مراقب آسیب ها باشیم.

حجت الاسلام حبییبی اضافه کرد: امروز دشمنان نظام اسلامی از طریق جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نسل جوان ما را هدف قرارداده و برای مقابله با نیرنگ های دشمنان باید با برنامه ریزی صحیح فرهنگی از نسل جوان کشورمراقبت کنیم.

وی با تاکید براینکه احیای امربه معروف و نهی از منکر مختص یک دستگاه نیست تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی اعم از انتظامی، اداری، مدارس و سایر آحاد جامعه باید این فریضه الهی را مورد توجه قرار دهند تا فریضا امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به یک ارزش اجتماعی در جامعه شود.

حجت الاسلام حبیبی هماهنگی و وحدت در اجرای فریضه امربه معروف و نهی از منکر را یکی از سیاست های این سازمان عنوان کرد و گفت: در کشور نباید در حوزه این فریضه الهی پیام های مختلفی شنیده شود بلکه باید این فریضه با یکی سیاست، یک صدا و یک پیام ادامه یابد.

عطوفت و مهربانی در تذکر موجب اثرگذاری می شود

وی با بیان اینکه در اجرای فریضه امربه معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی استفاده شود تصریح کرد: نباید در تذکر لسانی بی تفاوت باشیم چراکه اگر تذکر با عطوفت و مهربانی همراه باشد تاثیر گذاری آن بیشتر است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان شمالی نیز در ادامه این همایش افزود: باید در اجرای این فریضه شبکه سازی، ساختارسازی و انسجام داشته باشیم.

سردار یوسفعلیزاده تاکید کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوتی و بی مسئولیتی ممنوع است و باید تمامی آحاد جامعه در این فریضه حضور فعال داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه یکی از آسیب های اجتماعی وارده استفاده از ماهواره هاست اظهار کرد: در خراسان شمالی 10 ها شبکه ماهواره ای دریافت می شود که خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار داده و بنیان خانواده ها را سست می کند.

یوسفعلی زاده افزود: بسیاری از ناهنجاری هایی که در حوزه عفاف و حجاب مشاهده می شود ناشی از استفاده ار ماهواره است و متاسفانه برخی از خانواده ها به این موضوع اعتیاد پیدا کرده اند که باید سعی شود تا این وسیله مضر از کانون خانواده ها خارج شود.

وی تاکید کرد: باید برای مبارزه با مرکز تهاجم فرهنگی دشمن، هماهنگ و منسجم با هم پیش رویم و برای مقابله با چنین معضل بزرگی در جامعه آمادگی لازم را داشته باشیم.