دمای هوای خراسان رضوی کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوریخواه اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، از امروز تا پایان هفته شاهد وزش باد در نواحی بادخیز استان خواهیم بود که در برخی ساعات با شدت گرفتن، منجر به خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به جهت جریانات جوی افزود: احتمال انتقال ذرات گردوغبار به سایر نقاط استان، بهویژه مناطق مرکزی، وجود دارد که لازم است شهروندان نسبت به این وضعیت آگاه باشند.
وی در خصوص وضعیت بارشها نیز گفت: از فردا یکشنبه در نیمه شمالی استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود و در روز دوشنبه، وقوع رگبارهای پراکنده باران بهویژه در ارتفاعات نیمه شمالی و نواحی شمالغربی پیشبینی میشود.
غیوریخواه خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز از روز دوشنبه روند کاهشی دما در سطح استان آغاز شده و بهتدریج از شدت گرمای هوا در خراسان رضوی کاسته خواهد شد.
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