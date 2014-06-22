80 درصد چاههای آب محمودآباد در مناطق ممنوعه حفر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عرب نژاد بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه وضعیت آب شهرستان محمودآباد نسبت به کلیه شهرستان های دیگر در بدترین شرایط قرار دارد اظهار داشت آب شرب موجود در منطقه ممنوعه از نظر جغرافیایی و شکل ساختمان آب طوری است که آب شور بر آب شیرین غلبه می کند و علیرغم اقدامات انجام شده مثل احداث مخزن زمینی، پکیج تصفیه آب و دستگاه های هوا دهی و غیره مشکلات همچنان وجود دارد که نیاز به مساعدت ویژه داریم.

مدیر آب و فاضلاب روستایی این شرکت را زیان ده معرفی و افزود: هر یک متر مکعب آب 900 تومان هزینه دارد که از مشترکین 100 تومان دریافت می شود و در نتیجه ما یک شرکت زیان ده هستیم.

وی ارزان بودن قیمت آب را یکی از دلایل مصرف بالای آن اعلام و افزود: هر کالایی که ارزان و هر چند ارزشمند باشد، در مصرف آن صرفه جویی نمی شود.

عرب نژاد ادامه داد: 24 حلقه چاه برای آب شرب شهرستان داریم و 450 لیتر آب در ثانیه استحصال می شود و با توجه به اینکه هر لیتر آب در ثانیه جوابگوی 80 خانوار است، ولی عملاً 21 هزار مشترک داریم.

وی یکی از مشکلات این شرکت را فرسودگی شبکه عنوان و اعلام داشت: به همین خاطر دچار پِرت آب هستیم.

عرب نژاد میانگین استاندارد جهانی مصرف آب برای هر خانوار را 15 متر مکعب اعلام و عنوان کرد: در سال 92 میانگین مصرف با 17.36 متر مکعب بوده که بسیار بالاست.

ارتقاء کیفیت آب شرب پنج روستای محمودآباد

عرب نژاد گفت: با نصب دو دستگاه پکیج تصفیه آب کیفیت آب شرب روستاهای خوردونکلا، گیلاپی، یوسف آباد، کهلوکاج و جونه کلا از توابع بخش مرکزی محمودآباد ارتقاء یافت.

عرب نژاد با اعلام اینکه کیفیت آب این روستاها پایین بوده و باعث نارضایتی روستائیان مردم شده بود افزود: با صرف هزینه ای بالغ بر 11 میلیون تومان دو دستگاه پکیج تصفیه آب محتوی سیلیس جهت ارتقاء آب شرب این روستا با استفاده از اعتبارات نصب شد.