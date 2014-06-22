به گزارش خبرگزاری مهر، در سمینار «نگاهی به تئاتر کودک و نوجوان امروز» که سه شنبه 3 تیر ماه برگزار میشود، 11 مقاله راه یافته به بخش پایانی از ساعت 8:30 تا 18 خوانش میشود.
«نمایش درمانی و رویکرد تعلیمی و تربیتی آن بر کودکان» اثر مجید امرایی ساعت8:30 تا 9، «بررسی فرآیند درک و دریافت کودکان 7-10 سال از شخصیتها و عناصر دیداری روی صحنه در نمایش با توجه به رویکرد پدیدارشناسی دریافت» اثر فهیمه و سیما میرزا حسینی از ساعت 9 تا 9:30 و «نگرش کودکان و نوجوانان به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان» اثر تحسین مصطفی ساعت 9:30 تا 10 ارایه میشود.
«پرسشگری در میدان تئاتر کودک» مقاله اکرم قاسمپور ساعت 10:30 تا 11، «سادهانگاری در تئاتر مینیمالیستی و کارکرد آن در آموزش و پرورش» اثر مجید کیمیایی پور و درناب ترابی ساعت 11 تا 11:30 و «تئاتر خیابانی در مواجهه با تئاتر کودک و نوجوان» اثر کریم خاوری در ساعت 11:30 تا 12 خوانش خواهد شد. در عین حال در بعد از ظهر همین روز ساعت 14 تا 14:30 «لیلا یادگاری و سید جمال میرجعفری» مقاله «رضایتمندی و تمایل به مشارکت مخاطبان کودک در تئاتر مداخلهی عروسکی به عنوان تکنیکی جدید در تئاتر کودک و نوجوان»، 14:30 تا 15 داوود کیانیان مقاله «روشهای دسترسی آسان به تئاتر کودک و نوجوان با بازیهای نمایشی» و 15 تا 15:30 مجید کیمیایی پور و درناب ترابی مقاله «تاثیر بازیهای نمایشی در نظامهای ارگانیک بدن بر اساس نظریه رابرت گانیه» را برای مخاطبان ارایه میکنند.
همچنین «جایگاه مخاطب در 7 نمایشنامه کودک و نوجوان منتشر شده توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال 1391» اثر هما جدیکار و لاله خسروی در ساعت 16 تا 16:30 و «روند تبدیل متن آموزشی به نمایشنامه تعلیمی» مقاله حسین فدایی حسین ساعت 16:30 تا 17 ارایه میشود.
مراسم پایانی و جمعبندی و ارایه راهکار توسط هیأت علمی این سمینار از ساعت 17 تا 18 برگزار خواهد شد. این سمینار از سوی مرکز ملی اسیتژ در سالن کنفرانس شماره 1 مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برپا میشود.
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