  1. دين، حوزه، انديشه
۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۰

کتابت مصحف شریف در آستانه ماه مبارک رمضان

کتابت مصحف شریف در آستانه ماه مبارک رمضان

«همایش کتابت نور» با هدف کتابت قرآن کریم و اهدای آن به آستان مقدس حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم با همکاری ستاد مردمی کتابت نور در سایه شمس الشموس(ع) اقدام به کتابت مصحف شریف با مشارکت جمعی از خوشنویسان برگزیده خط نسخ کشوری، جهت هدیه به آستان ملائک پاسبان قمر منیر بنی هاشم، حضرت اباالفضل العباس (ع) نموده است.

این همایش روز پنجشنبه مورخ 93/4/5 در حسینیه الزهرا (س) واقع در بزرگراه رسالت، روبروی مصلی تهران، مجتمع امام خمینی (ره) از ساعت 9 لغایت 16 برگزار می گردد.

کد مطلب 2317151

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