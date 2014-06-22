به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز سلطانی در خصوص عملکرد تیم ملی ایران مقابل آرژانتین، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ملی ایران در این بازی آرژانتینیها، داور، دنیای فوتبال و حتی خود ما را غافلگیر کرد. شاید بعد از بازی اول بعضی امیدهایی داشتند که ایران بتواند آرژانتین را اذیت کند اما هیچکس فکر نمیکرد تیم ملی آرژانتین برابر تیم ملی ایران زمینگیر شود.
وی ادامه داد: در آن صحنه که روی دژاگه خطا شد، واقعا پنالتی بود. داور عمدی نداشت، جا ماند ولی این اتفاقا خیلی به ضررمان تمام شد. من اصلا امید نداشتم تیم ملی ایران بتواند اینطور بازی کند. آنها خیلی عالی بودند و باعث افتخار شدند، باید از آنها قدردانی کرد.
دروازهبان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: اعتقاد دارم کسانی دوست ندارند این تیم نتیجه بگیرد. خودم اعتراف میکنم، هیچ امیدی به این جام جهانی نداشتم.
وی خاطرنشان کرد: نکتهای که باید در نظر بگیریم، این است که حالا توقعات بالا میرود، مربی بعدی مشکل خواهد داشت و باید از پس توقعات بر بیاید. قطعا اسم مربی میتواند 30 درصد یک تیم باشد. من خودم از کیروش انتقاد میکردم ولی او خیلی عالی کار کرد.
سلطانی با بیان اینکه بازی تیم ملی را اینقدر منظم و دارای ساختار ندیده بود، یادآور شد: انصافا نمیشود انتقادی کرد. همه چیز طبق سیستم و برنامه بود. یک توپ سانتر میشد، سه لایه پوشش وجود داشت. اینکه بتوان بازیکنان ایرانی را وادار به این نظم تیمی کرد، جالب بود.
وی در ادامه افزود: واقعا حیف شد. حتی توان پیروزی در آن بازی را داشتیم و یک تساوی هم در تاریخ فوتبال ما ماندگار میشد، حتی میتوانم بگویم موقعیتهای صد در صد گلزنی ما بیش از آرژانتین بود، هر چند که زمان بیشتری در زمین ما بودند اما یک لحظه بازیکن با تجربهای که نامش را نمیبرم با یک و دو کردن در یک سوم دفاعی توپی را لو داد که در نهایت همان توپ وارد دروازه شد.
دروازهبان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با اشار به اینکه داور هم که یک پنالتی را نگرفت ولی در کل تیم ملی مردانه و آبرومندانه بازی کرد، افزود: حال آنچه اهمیت دارد، این است که باید شرایط را حفظ کنیم ولی این بسیار سخت خواهد بود. هر مربی نمیتواند از پس اینکار بر بیاید. اگر گزینه خوبی برای جایگزینی کیروش نداشته باشیم، این روند متوقف میشود.
وی درباره بهترینهای ایران در این بازی خاطرنشا کرد: اشکان دژاگه خیلی عالی بود. واقعا بازیکن کاملی است. یک پنالتی هم گرفت که داور ندید. البته همه عالی بودند. سیدجلال هم خیلی خوب و مطمئن و در حد بهترینهای جام کار کرد. علیرضا حقیقی هم فوقالعاده بود، خیلی خوب کار کرد.
سلطانی همچنین گفت: هیچکس فکر نمیکرد حقیقی اینطور عمل کند. در این مدت بازی نکرده بود، دروازهبان وظیفه دارد توپها را بگیرد اما دو توپ گرفت که وظیفه نبود. دروازهبانها همیشه استرس دارند و میزانش مهم است. او استرس کمی داشت، با اعتماد به نفس بازی کرد و باعث شده بود حریف استرس پیدا کند. او اگر به حاشیه نرود، برای چند سال بازیکن شماره یک تیم ملی ایران است.
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