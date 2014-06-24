سازمان تبلیغات اسلامی از مهمترین نهادهای انقلابی کشور/ اعزام 47 هزار نفر روز مبلغ به سراسر استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ضمن اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی نهادهایی مانند کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد شهید، جهاد سازندگی و ... در حوزه های مختلف فعالیت خود را آغاز کردند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز در حوزه فرهنگ از این قاعده مستثنی نبود، افزود: فیلم های بسیار فاخری در حوزه هنری و تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی ساخته و به جامعه ارائه شده است.

وی همچنین انتشارات سوره، امیر کبیر و یا انتشارات بین الملل را از دیگر فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی بر شمرد و تصریح کرد: در کنار این انتشارات پایگاه اینترنتی تبیان در حیطه فضای مجازی، خبرگزاری مهر و موسسه تسنیم نور از جمله حوزه های فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی هستند.

شکری همچنین تصریح کرد: سازمان دارالقرآن الکریم نیز در ابتدا به صورت معاونت در سازمان تبلیغات اسلامی آغاز به کار کرد که پس از گذشت سال ها به سازمانی مستقل و گسترده تبدیل شده و یکی از مهمترین حوزه های کاری این نهاد به شمار می رود.

اعزام 47 هزار روز مبلغ و مبلغه به سراسر استان سمنان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با یادآوری این نکته که سال گذشته 47 هزار و 250 نفر روز مبلغ و مبلغه توسط این اداره به سراسر استان برای رفع نیازهای فرهنگی و دینی اعزام شده اند خاطر نشان کرد: استقرار 34 روحانی در مناطق روستایی در سال 92، ترویج و اجرای 443 گفتمان دینی در مدارس، دانشگاه ها و مساجد، برگزاری دوره های آموزشی متفاوت، سامان دهی 100 کانون فرهنگی و فعالیت یک هزار و 400 هیئت مذهبی در استان از عمده فعالیت های این اداره کل هستند.

شکری توسعه فعالیت های مجازی با پایگاه اطلاع رسانی تبیان که اکنون بیش از شش هزار نفر در هفته بازدید کننده دارد را از دیگر فعالیت های مهم این نهاد نام برد و تصریح کرد: آموزش و اخلاق ویژه اصناف با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت و برگزاری دوره های آموزشی عقیدتی- فرهنگی برای 950 تن از کارکنان دولت از دیگر موارد فعالیت های اداره کل تبلیغات اسلامی طی سال گذشته بوده است.

وی ارائه آموزش تخصصی معلمان قرآنی به 80 نفر در استان، حمایت از 40 نفر بانوان فرهیخته و برگزاری کارگاه های تربیت مربی نحله های انحرافی برای 270 نفر را از دیگر موارد فعالیت های این نهاد در سال گذشته یاد کرد و اذعان داشت: در برگزاری مراسم مذهبی شامل دهه فاطمیه، دهه فجر انقلاب اسلامی، سالگرد ارتحال امام راحل(ره) و ... نیز همواره فعالیت ها و برنامه های خاصی توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان انجام شده است.

تشکیل دوره های آموزشی قرآن برای 1500 نفر در استان سمنان

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه فعالیت های قرآنی این اداره کل به صورت گسترده برای سراسر استان سازماندهی شده است ابراز داشت: در حال حاضر قدیمی ترین مجموعه قرآنی کشور بخش قرآن در سازمان تبلیغات اسلامی است که امروزه به نام دارالقران شناخته می شود.

شکری اهداف دارالقرآن را اینگونه بیان کرد: گسترش زمینه های مشارکت مردم در توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی، ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های قرآنی و تلاش برای غنی سازی و انسجام و وحدت رویه اصولی فعالیت های قرآنی، فراهم آوردن زمینه های تبادل و انتقال تجارب با سایر دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و موسسات غیر دولتی در راستای نهادینه ساختن فرهنگ قرآنی، شناسایی، جذب و هدایت استعداد های قرآنی و حمایت از نخبگان قرآنی از جمله این اهداف است.

وی یادآور شد: دارالقرآن الکریم سمنان در رشته های قرائت، حفظ، ترجمه و تفسیر، مفاهیم و تربیت نیروهای متخصص اعم از معلم، ممتحن، داور و ... نسبت به تشکیل دوره های آموزشی برای یک هزار و 563 نفر از محل اعتبارات قرآنی در سال 92 اقدام کرده است.

شکری به برگزاری دوره آموزشی تربیت معلم تجوید در مهدیشهر، دوره آموزشی تربیت معلم مفاهیم در آرادان، دوره آموزشی تربیت معلم حفظ در سمنان و تربیت معلم پیش دبستانی در شاهرود برای اولین بار در سطح استان، 45 کلاس دوره قرائت سطح یک (روخوانی) و دوره سطح د (روخوانی و تجوید)، 14 کلاس آموزشی حفظ نیم جزء پایانی و جزء 30 و همچنین دوره آموزش حفظ سور منتخب، 10 کلاس آموزشی قرائت سطح چهار (تجوید، صوت و لحن) دوره آموزشی سطح پنج و تخصصی، 14 کلاس آموزشی مفاهیم سطح دو، سه و چهار، پنج کلاس تفسیر ویژه ماه مبارک رمضان (تفسیر سوره روم) و چهار کلاس تفسیر جزء 22 و جزء 23 اشاره کرد.

75 کرسی قرآن کریم در استان سمنان برگزار شد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان فعالیت های بخش تبلیغ و ترویج قرآنی را نیز اینگونه بیان داشت: برگزاری 17 محفل قرآنی، 75 کرسی تلاوت قرآن هفتگی در شهرهای شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار و مهدیشهر، شش طرح در قالب "با قرآن در رمضان"، برگزاری اولین دوره مسابقات استانی تلاوت و دومین دوره مسابقات تسنیم در سطح استان ویژه کارکنان و مدیران دستگاه های فرهنگی و همسران آنها، جلسه ثابت حفظ قرآن کریم به صورت هفتگی در مسجد زینبیه شاهرود و ... از دیگر برنامه ها بوده اند.

وی با اشاره به این که حمایت، نظارت و هدایت از دیگر محورهای فعالیت دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان است گفت: در این بخش نیز دارالقرآن الکریم فعالیت هایی متنوعی از جمله نظارت بر 19 موسسه قرآنی-مردمی، 16 مورد تاسیس خانه های قرآن روستایی، چهار مورد خانه های قرآن شهری، حمایت از 17 موسسه قرآنی و اتحادیه موسسات قرآنی در استان سمنان به مبلغ 46 میلیون ریال بوده است.

65 خانه عالم در استان سمنان وجود دارد

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با یادآوری وجود 65 خانه عالم در استان سمنان افزود: در گذشته نه چندان دور و پیش از انقلاب اسلامی علمای بزرگواری در شهرهای کوچک و حتی روستاها سکونت داشتند و مردم برای رفع نیازهایشان به آنها مراجعه می کردند، آن زمان فرهنگ به گونه ای بود که بیشتر مسائل ریش سپیدانه حل و فصل می شد و مردم کمتر به دادگاه و دادگستری مراجعه می کردند اما تغییرات زمان سبب شد تا نوع نیازها تفاوت کنند.

شکری با بیان این مطلب که از اوایل دهه 70 که طرح استقرار روحانیان در روستاها مطرح شد اولین مسئله در هر جابجایی و اسکان موضوع مسکن بود خاطر نشان کرد: از زمان احساس ضرورت حضور روحانیان در روستاها تهیه ساختارهای این سکونت نیز اهمیت پیدا کرد و خانه های عالم ایجاد شد که همین مسکن هایی هستند که مردم نیز برای رفع مسائل شرعی و سایر مشکلاتشان به آنها مراجعه می کنند.

وی با اشاره به اینکه این اماکن به همت ادارات کل تبلیغات اسلامی هر استان با توجه به وسعت و جمعیت از 75 تا 125متر مربع بنا می شود تصریح کرد: در ماهیت تفاوتی بین خانه های عالم و موسسات فرهنگی وجود ندارد، موسسات فرهنگی در شهرهایی که اداره تبلیغات اسلامی در آنها شعبه ای ندارد مانند بسطام، ایوانکی و ... فعالیت خود را تحت عنوان نمایندگان اداره کل انجام می دهند.

فعالیت های قرآنی، کلاس های آموزشی و دوره های تخصصی، مهمترین فعالیت اداره کل تبلیغات اسلامی

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به فعالیت های بخش عمرانی این اداره کل در حوزه ساخت و تجهیز خانه های عالم و نیز مجتمع های فرهنگی در سطح استان طی سال گذشته عنوان کرد: احداث خانه های عالم دیباج، کوهان، حق الخواجه، کلاته اسد، جودانه، حسین آباد، تلوبین، گلستان، ابراهیم آباد و تکمیل و تجهیز پایگاه های فرهنگی مسجد شهید افتخاری شاهرود، کانون فرهنگی ایوانکی، پایگاه فرهنگی سمنان، کانون سرخه و مومن آباد و تکمیل حوزه عصمتیه سمنان از مهمترین این فعالیت ها بوده است.

شکری با بیان این مطلب که اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در سه حوزه فعالیت های قرآنی، کلاس های آموزشی و دوره های تخصصی به فعالیت فرهنگی می پردازد اذعان داشت: کلاس های آموزشی حوزه فرهنگ در این اداره کل شامل برگزاری دوره های آموزش قرآن مجید، معارف، احکام، نهضت قرآن آموزی، تربیت معلم قرآنی، مفاهیم، صوت، لحن و تفسیر می شود.

وی با اشاره به این که یک هزار و 449 هیئت های مذهبی، 108 کانون های فرهنگی، 34 انجمن اسلامی ثبت شده در سطح استان سمنان وجود دارد ابراز داشت: دو هزار و 564 نفر در برنامه های تابستانی اوقات فراغت، پنج هزار و 814 نفر در مراسم اعتکاف و هفت هزار و 400 نفر در دعای عرفه سطح استان شرکت داشته اند.

استقرار 82 روحانی در روستاهای استان سمنان

رئیس ستاد ساماندهی شئون مذهبی در مناسبت های فرهنگی استان سمنان همچنین از اعزام، شش هزار و 161 نفر مبلغ در مناسبت های مختلف به استان خبر داد و گفت: 82 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت نیز در روستاها به فعالیت فرهنگی و مذهبی مشغول هستند.

شکری اظهار داشت: یک هزا ر و 563 نفر نیز در فعالیت های قرآنی و همچنین 36 هزار و 721 نفر نیز در کلاس های فرهنگی و آموزشی که توسط روحانیان مستقر در سطح استان برگزار شده است شرکت داشته اند.

1800مداح استان سمنان شناسنامه دار شده اند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین از شناسنامه دار شدن 1800 مداح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 750 مورد در شاهرود، 300 مورد در دامغان، 250 مورد در سمنان، 200 مورد در گرمسار، 150 مورد در بیارجمند، 90 مورد در میامی و 60 مورد در مهدیشهر حظور دارند.

شکری با اشاره به فعالیت هفت ساله کانون مداحان استان سمنان ادامه داد: در بخش خواهران هم با توجه به وجود پتانسیل های موجود، 450 خواهر علاقمند نیز آموزش مکرر دیده اند.

وی نوید صدور کارت تخصصی سطوح مختلف مداحان را داد و گفت: بزودی با حضور اساتید مجرب کشوری آزمون کتبی و شفاهی برای سطح بندی مداحان این استان را برگزار خواهیم کرد.

حضور 12 سازمان دخیل در امر مداحی

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان تصریح کرد: با آموزش مداحان استان در قالب های مقتل شناسی، مقتل خوانی، مفاهیم قرآنی، ادعیه، ادبیات فارسی و عربی و ... گام های بزرگی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص خرافه زدایی از مداحی برداشته ایم.

شکری در پایان حضور 12 سازمان دخیل در امر مداحی را یک آسیب دانسته و گفت: سلایق مختلف در این بخش مداحان ما را سردر گم می کند.