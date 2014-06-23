اظهار عجز اوباما در برابر داعش/آمریکا به تنهایی نمی تواند با تروریسم مقابله کند 

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" در مصاحبه با شبکه سی.بی.اس با اشاره به تحرکات داعش گفت : امکان دستیابی تروریست ها به تسلیحات بیشتر و نفوذ آنها به اردن و سوریه وجود دارد.

رئیس جمهور آمریکا افزود قدرت نيروهای داعش و شبه نظاميان نزديک به القاعده در عراق ممکن است افزايش يابد و امنيت ساير کشورها را در منطقه تهديد کند.

اوباما در ادامه گفت: آمريکا نمی تواند به تنهايی به مقابله با اين نيروهای افراطی در خاورميانه برخيزد بلکه استراتژی آمريکا بايد همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنيت خود را تقويت کنند. افکار عمومی عراق در نهايت دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را طرد خواهد کرد، ولی اين گروه همچنان تهديدی ميان مدت و درازمدت برای ايالات متحده به شمار می رود.

اوباما افزود: ما در کل مراقب اوضاع هستيم. مسئله اين است که در حال حاضر اين گروه، عراق را تهديد می کند ولی می تواند در خاک برخی از متحدان ما نظير اردن نیز رخنه کند.

وی که در برنامه رو در رو با مردم در شبکه سی‌.بی‌.اس سخن می‌گفت، تاکيد کرد که اين شورشيان سنی يکی از تهديدات عليه آمريکا هستند که بايد مقابل آنها ايستاد.

رئيس جمهور آمريکا از گروه بوکو حرام در نیجریه و گروه‌های منتسب به القاعده در يمن نيز به عنوان ديگر تهديداتی اشاره کرد که به گفته وی، نيازمند توجه آمريکا و متحدانش است.

اوباما روز پنجشنبه هفته گذشته نیز اعلام کرده بود تا زمانیکه رهبران سیاسی عراق به نقطه نظری مشترک درباره برخورد و مقابله با داعش نرسند، دخالت نظامی آمریکا هر چه قدر هم پردامنه باشد نمی تواند کمکی به عراق کند.

اوباما از هفته گذشته برای انتخاب بهترین راه ممکن جهت مداخله در عراق اقدام به به برگزاری نشستهایی با شورای امنیت ملی آمریکا و همچنین رهبران کنگره کرده و بر اساس اعلام کاخ سفید رایزنی های وی با تیم امنیت ملی همچنان ادامه خواد داشت.



این در حالی است که خبرهای زیادی درباره حمایتهای تسلیحاتی و لجستیکی آمریکا از گروههای تروریستی همچون داعش منتشر شده و در این زمینه منابع اردنی فاش کرده بودند تروریستهای داعش در سال 2012 در پایگاهی سری در اردن زیر نظر آمریکایی ها آموزش دیده بودند.