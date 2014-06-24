کشورهای منطقه مسئول اصلی جلوگیری از گسترش بحران هستند/اوباما به محدودیتهای قدرت آمریکا واقف است

در پی تحولات عراق و اشغال بخشهایی از این کشور توسط گروه تروریستی داعش خبرنگار مهر گفتگویی با دکتر آرشین ادیب مقدم استاد روابط بین الملل و رئیس گروه مطالعات فلسطین دانشگاه لندن انجام داد.

وی در این گفتگو به تشریح علت مداخله نکردن صریح آمریکا در عراق علیه گروه تروریستی داعش و علل اصلی گسترش پدیده تروریسم و افزایش درد و رنج های مردم منطقه بر اثر گسترش این پدیده شوم پرداخت.

دکتر آرشین ادیب مقدم با اشاره به محدودیت های آمریکا در ورود به جنگی دیگر در عراق گفت: دکترین باراک اوباما درباره "قدرت نرم" و عوامل بی سرو صدایی مثل چند جانبه گرایی، ارزش ها و موازین می گردد. باراک اوباما به خوبی می داند که درگیر شدن آمریکا در جنگ خارجی به نفع آمریکا نیست.

اوباما واقع بین است و به محدودیتهای قدرت آمریکا واقف است

وی افزود: در عین حال آمریکا نمی خواهد عراق در دست گروه هایی مثل داعش بیفتد. اوباما رئیس جمهوری هوشیار و محتاط است. وی راه را برای کمک های مخفیانه به دولت مرکزی عراق هموار خواهد کرد وی برای انجام چنین کار ظریفی بسیار محتاط است.

ادیب مقدم با اشاره ضمنی به تبعات تصمیات غلط جرج بوش رئیس جمهور آمریکا و تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلستان برای مردم این کشورها گفت :اوباما از تصمیم گیری های هیجانی فورانی مثل جرج بوش پرهیز می کند. واقعیت این است که آمریکا در وضعیت خوبی قرار ندارد و از فهم دقیق حقایق و پیچیدگی های تحولات منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا عاجز است.

این استاد دانشگاه لندن در ادامه افزود: باراک اوباما آدم واقع بینی است و به محدودیت های قدرت آمریکا واقف است و همین حکایت در انگلستان بعد از تونی بلر صادق است.

ادیب مقدم درباره سهم سیاست های غلط رهبران کشورهای منطقهدر به وجود آمدن بحران ها در منطقه گفت: کشورهای منطقه اولین مسئول ممانعت از گسترش بحران در جهان عرب و اسلام هستند. امروز دیگر امپراطوری هایی به نام آمریکا و بریتانیا وجود ندارند.

امروز رهبران منطقه باید به اهمیت فرصت پیش آمده پی ببرند

وی همچنین ناتوانی کشورهای منطقه در معماری یک طرح امنیتی منطقه ای را عامل اصلی گرفتار شدن مردم منطقه در این فجایع دانسته و گفت: همانطور که در کتاب "قیام های عربی و انقلاب ایران: قدرت و مقاومت امروز" گفته ام ما از دوران بعد از استعمار به دوران بدون استعمار وارد شده ایم. زمان آن فرا رسیده است تا رهبران منطقه مسئولیت خود را در قبال این فرصتی که برایشان پیش آمده است، درک کنند. اما متاسفانه تا به اینجا رهبران منطقه فقط جوامع خود را به معنای واقعی کلمه مخوف، به شکست مخوف کشانده اند.

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گفتگو از پیمان یزدانی