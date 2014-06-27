گازرسانی به 12 روستای شهرستان ورزقان در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی وفادار ظهر امروز جمعه در جشن برداشت محصول شهرستان ورزقان در روستای سقای که زادگاه علامه جعفری فیلسوف شرق است، گفت: بسیار مایه مباهات است که آیین‌ها و رسوم گذشتگان ما سینه به سینه انتقال یافته و موجب حفظ فرهنگ‌های بومی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا فرزندان ما نیز این چنین آیین‌های معنوی و اسلامی را حفظ کرده و به آیندگان منتقل کنند، افزود: برای من به‌عنوان فرماندار این شهرستان حضور در جمع روستاییان خونگرم و جشن برداشت محصول یک اتفاق به یاد ماندنی خواهد بود.

وفادار همچنین گفت: پیگیر ساخت مدرسه پنج کلاسی روستای سقای زادگاه علامه جعفری هستیم.

وی افزود: باید زادگاه علامه جعفری از کلاس های درس مناسب و محیط آموزشی خوب برای فرزندان و علمای آینده کشور برخوردار باشد.

جشن برداشت محصول در آستانه ماه مبارک رمضان و آغاز فصل برداشت محصولات در ورزقان با حضور پرشور روستائیان برگزار شد.