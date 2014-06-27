  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۶ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

نگرانی روسیه از توافق تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا

نگرانی روسیه از توافق تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا

توافق تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا، نگرانی روسیه را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ریانوستی در گزارشی به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به توافقنامه مشارکت و ایجاد منطقه آزاد تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه پرداخت و گزارش داد این توافق به دلیل برهم زدن هماهنگی و کاهش روابط تجاری-اقتصادی روسیه با همسایگانش به اقتصاد روسیه آسیب می زند.

روسیه همچنین از انجام اقدامات لازم برای دفاع از بازار داخلی خود در قبال کالاهای اروپایی به خصوص کالاهایی خبر داد که طریق اوکراین وارد خاک روسیه می شوند.

کد مطلب 2320607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها