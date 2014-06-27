نگرانی روسیه از توافق تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، ریانوستی در گزارشی به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به توافقنامه مشارکت و ایجاد منطقه آزاد تجاری اوکراین، گرجستان و مولداوی با اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه پرداخت و گزارش داد این توافق به دلیل برهم زدن هماهنگی و کاهش روابط تجاری-اقتصادی روسیه با همسایگانش به اقتصاد روسیه آسیب می زند.



روسیه همچنین از انجام اقدامات لازم برای دفاع از بازار داخلی خود در قبال کالاهای اروپایی به خصوص کالاهایی خبر داد که طریق اوکراین وارد خاک روسیه می شوند.