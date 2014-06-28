انتقاد تند سرمربی پیشین پرسپولیس از رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال با کسب یک پیروزی برابر غنا، یک تساوی برابر آمریکا و یک شکست مقابل آلمان از جام جهانی 2014 برزیل حذف شدند. مانوئل ژوزه که سابقه سرمربیگری در تیم‌هایی مثل اسپورتینگ لیسبون، بنفیکا، الاهلی مصر و پرسپولیس را در کارنامه دارد، در صحبت‌هایی بی پرده انتقادات تندی را از کریستیانو رونالدو انجام داد.

ژوزه گفت: او (رونالدو) بازیکن فوق العاده‌ای است ولی هر موقع که صحبت می‌کند، مرتکب اشتباه بزرگی می‌شود. او یا زیاد حرف می‌زند و یا با دیگران به جدال می‌پردازد.

این مربی پرتغالی ادامه داد: او به جام جهانی آمد تا بگوید که به پرتغال اعتقاد نداشته است و این تیم شایسته قهرمانی نیست. اگر او به تیم اعتقاد ندارد، یعنی به هم‌تیمی‌هایش هم اعتقاد ندارد و این موضوع به تیم ضربه می‌زند.

ژوزه تاکید کرد: پرتغال بهترین تیم را در اختیار داشت ولی رونالدو مثل انگشتر الماس نیست که نتوان به او انتقاد کرد. او مانند دیگر بازیکنان است و هیچ فرقی با آنها ندارد. این در حالی است که با سایر بازیکنان مثل یک زیردست برخورد شده است. من برای رونالدو احترام زیادی قائلم ولی او در برزیل خوب کار نکرد.