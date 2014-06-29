روح اله بهشتی-کارشناس فرمولاسیون تولید استارترهای لبنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پودر های استارتر لبنیات، پودرهایی هستند که در زمینه تولید فرآورده های زیستی مورد نیاز صنایع تخمیری در صنعت لبنیات مورد استفاده قرار می گیرند.

وی در خصوص استاترها توضیح داد: استارترهای لبنی باکتری های لو فریز شده و غلیظ شده هستند که کار مایه ماست را انجام می دهند، ولی باکتری ها به صورت جداگانه خشک و مورد انجماد قرار می گیرند تا مدت ماندگاریشان بالا رود و به این صورت استارترهای لبنیات به صورت پودر تولید می شوند.

بهشتی عنوان کرد: دستیابی به تولید استارترهای ماست، دوغ، پنیر و دیگر محصولات تخمیری لبنی و ورود بازار از اهداف مهم ما در دانشگاه صنعتی شریف بوده است تا بتوان با تولید استارتر از واردات آن به کشور جلوگیری کنیم.

وی اظهار داشت: هر پنجاه تا صد گرم از پودر های استارتر مایه لبنی، یک تا دو تن ماست تولید می کند.

بهشتی با بیان اینکه تولید استارترها تمام مراحل آزمایشگاهی خود را طی کرده است، افزود: تا کنون استارتر لبنیات از محصولات وارداتی کشور بوده و هست که با تولید استارتر در آینده ای نزدیک در کشور می توانیم از صرفه جویی ارزی بالایی بهره مند شویم.

وی افزود: مراحل تحقیقات و تولید استار ترها توسط جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، برای رسیدن به خود کفایی در کشور صورت گرفته است.