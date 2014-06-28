سؤالات 3 گروههاي آزمايشي آزمون سال 93 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شركت كننده در آزمون سراسري سال 93 می توانند به منظور دسترسي هرچه سريعتر به سؤالات گروههاي آزمايشي پنج گانه به سايت سازمان مراجعه کنند.
سوالات گروه آزمايشي علوم تجربي ساعت 15:00 روز جمعه 6 تیرماه شامل دفترچه عمومي، دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي، دفترچه اختصاصي و دفترچه اختصاصي (بهياري) منتشر شد.
سوالات گروه آزمايشي زبانهاي خارجي ساعت 19:00 روز جمعه 6 تیرماه شامل دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غير انگليسي، دفترچه اختصاصي (زبان انگليسي)، دفترچه اختصاصي (زبان هاي فرانسه و آلماني) منتشر شد.
همچنین سوالات گروه آزمايشي علوم انساني ساعت 14:30 روز شنبه 7 تیرماه دفترچه عمومي دفترچه فرهنگ و معارف اقليت هاي ديني و زبان هاي خارجي غيرانگليسي، دفترچه اختصاصي و دفترچه اختصاصي (اصول و عقاید) منتشر شد.
نظر شما