دلیل تمدید نکردن دو بازیکن پرسپولیس/ بازیکنان برزیلی چنگی به دل نزدند!

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تمدید قرارداد بازیکنان ملی پوش پرسپولیس با بیان مطلب فوق اظهار کرد: مذاکرات ما با بازیکنان مورد نظرمان ادامه دارد. شنبه شب با سید جلال حسینی صحبت کردم. خبر توافق حسینی با باشگاه قطری صحت ندارد و این بازیکن دوست دارد در پرسپولیس بماند ولی با باشگاه حساب و کتاب‌هایی دارد که باید آنها را انجام بدهد.

وی افزود: به هر حال مطالبات گذشته حق این بازیکنان است. علیرضا رحیمی (مدیرعامل پرسپولیس) هم در حال مذاکره با بازیکنان است و قصد دارد مشکلات گذشته آنها را برطرف کند.

سرپرست پرسپولیس درباره احتمال تمدید قرارداد مهرداد پولادی هم خاطرنشان کرد: مشکل همه بازیکنان تقریبا شبیه هم است. آنها اول دنبال تسویه حساب مالی فصل گذشته هستند. یک مقدار از مشکل فصل گذشته آنها باقی مانده که باید حل شود. همانطور که گفتم بازیکنی مثل سید جلال صراحتا گفت می‌خواهد در پرسپولیس بماند و باید مشکلات گذشته آنها را حل کرد.

پنجعلی همچنین در خصوص جدایی نیلسون دروازه بان پرسپولیس، گفت: ما روز گذشته با این دروازه‌بان صحبت کردیم و بحث نیامدنش به ایران منتفی است. نیلسون به زودی به ایران می‌آید و به تمریناتمان اضافه می‌شود.

سرپرست پرسپولیس در پایان درباره جذب بازیکنان برزیلی هم گفت: وقتی برای تماشای بازی‌های تیم ملی به برزیل می‌رفتم، قرار شد برای پرسپولیس هم چند بازیکن ببینم. علی دایی گفته بود اگر بازیکن موثر و توانمندی دیدم آنرا به پرسپولیس معرفی کنم. در این مدت هم چند بازیکن را از نزدیک دیدم ولی بازی آنها چنگی به دل نزد. ما دنبال بازیکنی بودیم که به کار پرسپولیس بیاید و البته قیمتش هم چندان بالا نباشد. در هر صورت بحث جذب بازیکنان خارجی منتفی نیست و در صورت نیاز، بازیکن خارجی هم خواهیم گرفت.