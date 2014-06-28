روایت سرپرست پرسپولیس از تحویل یک کیف پر از دلار در برزیل

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضورش در برزیل برای تماشای مسابقات جام جهانی و پیدا کردن یک کیف پر از دلار، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: وقتی یکی از مسابقات ایران تمام شد و ورزشگاه در حال خالی شدن بود، حال یکی از تماشاگران ایرانی بد شد. وقتی من بالای سر این ایرانی رسیدم، یکی از تماشاگران برزیلی می‌خواست کیف او را بدزدد. این برزیلی به دروغ می‌گفت این کیف دوستش است ولی من هم که متوجه ماجرا شده بودم، یک سر کیف را گرفتم.

وی افزود: کیف بین من و این تماشاگر دست به دست می‌شد که ناگهان یک پلیس از راه رسید. وقتی این تماشاگر پلیس را دید به سرعت فرار کرد. تا آن موقع تماشاگر ایرانی با اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود. در نهایت بعد از چند روز این کیف را که حاوی 17 هزار دلار، 5 هزار رئال برزیل، یک ساعت به مبلغ 120 میلیون تومان و یک موبایل نگین‌دار بود، را به وی تحویل دادم.

سرپرست پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: این فرد اصرار داشت که به نحوی این کارم را جبران کند. من هم از او خواستم که عضو یکی از موسسات خیریه تهران شود و در صورت نیاز، گهگاه برای کودکان بی‌سرپرست آن وسایل ضروری را تهیه کند که او هم با این درخواست موافقت کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مذاکره با ملی پوشان پرسپولیس در برزیل و احتمال ماندن آنها در این تیم، تاکید کرد: باور کنید شرایط طوری نبود که بتوانم با بازیکنان صحبت کنم. من تنها بازیکنانمان را دیدم و به آنها خسته نباشید گفتم. نتوانستم بیشتر از این چیزی به آنها بگویم.

پنجعلی در پایان درباره پیشنهاد باشگاه الاهلی قطر به سید جلال حسینی و احتمال جدایی این مدافع هم گفت: شب گذشته که سیدجلال چیزی به من نگفت. حالا باید بعد از چند روز با این بازیکنان صحبت کنیم.