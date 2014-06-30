به گزارش خبرگزاری مهر، حامدعلامتی دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با اشاره برنامههای غنیسازی اوقات فراغت این اتحادیه، گفت: همزمان با آغاز تابستان، ایام ماه مبارک رمضان را در پیش داریم که در این ایام برنامههای قرآنی شامل مسابقات و برگزاری مراسمهای انس با قرآن، اعتکاف دانشآموزی و اطلاعات پیامکی برای دانشآموزان پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه "فرزندان رمضان" شعار امسال اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان است اضافه کرد:برگزاری سلسله همایشها و مسابقات دانشآموزی، سبک زندگی اسلامی و سلسله همایشهای بزرگداشت مفاخر استانها به صورت بومی در ایام تابستان برای دانشآموزان برگزار میشود.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان ادامه داد: حضور فعال دانشآموزان در ایام دهه کرامت و حضور در مساجد کنار مدارس و محله و اجرای برنامههایی با هماهنگی امور مساجد را از دیگر برنامههای این اتحادیه عنوان کرد.
علامتی به برگزاری همایشهای ضد صهیونیستی همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و روز قدس در سراسر کشور خبر داد وگفت: این همایشها به صورت دانشآموزی برگزار میشود.
برنامههای اوقات فراغت تابستانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان از ۲۲ خرداد آغاز شده است و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
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