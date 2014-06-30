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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

"فرزندان رمضان"شعار امسال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

"فرزندان رمضان"شعار امسال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، شعار برنامه‌های مشترک ماه رمضان اتحادیه انجمن‌های اسلامی سراسر کشور را "فرزندان رمضان" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامدعلامتی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت این اتحادیه، گفت: همزمان با آغاز تابستان، ایام ماه مبارک رمضان را در پیش داریم که در این ایام برنامه‌های قرآنی شامل مسابقات و برگزاری مراسم‌های انس با قرآن، اعتکاف دانش‌آموزی و اطلاعات پیامکی برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

وی  با بیان اینکه "فرزندان رمضان" شعار امسال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان است اضافه کرد:برگزاری سلسله همایش‌ها و مسابقات دانش‌آموزی، سبک زندگی اسلامی و سلسله‌ همایش‌های بزرگداشت مفاخر استان‌ها به صورت بومی در ایام تابستان برای دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ادامه داد: حضور فعال دانش‌آموزان در ایام دهه کرامت و حضور در مساجد کنار مدارس و محله و اجرای برنامه‌هایی با هماهنگی امور مساجد را از دیگر برنامه‌های این اتحادیه عنوان کرد.

علامتی به برگزاری همایش‌های ضد صهیونیستی همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و روز قدس در سراسر کشور خبر داد وگفت:‌ این همایش‌ها به صورت دانش‌آموزی برگزار می‌شود.

برنامه‌های اوقات فراغت تابستانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از ۲۲ خرداد آغاز شده است و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2322240

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