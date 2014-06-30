به گزارش خبرگزاری مهر، "گیورگیس کاراگونیس" طی دورانی 15 ساله 139 بار با پیراهن تیم ملی یونان به میدان رفت.

کاراگونیس در بازی تیم‌های یونان و کاستاریکا که به حذف تیمش در ضربات پنالتی انجامید، برای آخرین بار پیراهن تیم ملی یونان را بر تن کرد.

کاراگونیس در بازی با کاستاریکا از 78 پاس، 72 تای آن را به مقصد رساند، سه بار سانتر کرد و سه کرنر از پنج کرنر تیمش را ارسال کرد.

بازیکن میانی فولام در طول دوران بازیگری خود 10 گل برای یونان زد که اولین آن در سال 2001 و در دیدار با فنلاند بود.

کاراگونیس در بازی با بوسنی و هرزگوین در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی برای صد و بیست و یکمین بار با پیراهن یونان به میدان رفت و "تئودوروس زاگوراکیس" را پشت سر گذاشت و اکنون رکورد بیشترین بازی ملی را در اختیار دارد.