درخواست سازمان ملل برای جدایی آرای باطله از آرای انتخاباتی/آلمان بین عبدالله و اشرف غنی میانجیگری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از کمیسیون مستقل انتخابات این کشور خواست به منظور اعتبار بخشیدن به روند انتخابات، گام های لازم را برای جداسازی آرای باطله و تقلبی از آرای پاک بردارد. "یان کوبیش" نماینده سازمان ملل در افغانستان با اعلام این مطلب در دیدار با "احمد یوسف نورستانی" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت معیارهای امانتداری را در این روند مدنظر قرار دهد.

اين در حالی است که روز گذشته کمیسیون انتخابات طی نامه ای به 13 خواسته ستاد انتخاباتی عبدالله پاسخ رد داد. در پی این اقدام ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اعلام کرد از امروز تمام روابط خود با کمیسیون‌های برگزارکننده انتخابات را قطع می‌کند و دیگر آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

بر این اساس مسئولیت پیامدهای این تصمیم بر دوش رئیس جمهور و کمیسیون‌های انتخاباتی است. "نصرالله بریالی ارسلایی" رئیس ستاد انتخاباتی آقای عبدالله طی یک نشست خبری در کابل گفت کمیسیون انتخابات با ارسال نامه ای به این ستاد، تمامی خواسته هایی را که این ستاد به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاده بود، رد کرده است.

به گفته ارسلایی این درخواست‌ها شامل سیزده مورد و در رابطه با "عوامل تقلب" و "زمینه‌سازی برای تقلب توسط کمیسیون انتخابات" بوده است.

این در حالی است که روز گذشته "نور محمد نور" سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان گفت به هر سه شرط اصلی که ستاد عبدالله برای از سرگیری مجدد روابطش با این کمیسیون مطرح کرده بود، رسیدگی شده است. عبدالله دو هفته پیش در اعتراض به آنچه که "تلقب گسترده و سازمان‌یافته" در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می‌خواند، روابط خود با کمیسیون انتخابات را به حالت تعلیق درآورد.

خبر دیگر این که آلمان به دنبال میانجیگری برای حل اختلافات سیاسی بین دو نامزد انتخاباتی افغانستان است. بر این اساس "میشائیل کوخ" دیپلمات آلمانی از سوی وزارت خارجه این کشور ماموریت یافته عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی را در رقابت برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری به "تعقل" فرابخواند.

خبرگزاری آوا با اشاره به دیپلماسی مخفیانه و سازمان دهی شده آلمان در این راستا، آن را نشانگر نگرانی بین المللی در مورد وضعیت افغانستان پس از انتخابات دانسته است. گویا کوخ حامل نامه ای از سوی "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان برای دو نامزد انتخاباتی است. در این نامه از این دو نفر خواسته شده فرصت تاریخی نخستین انتخابات افغانستان را از دست نداده و نگذارند اختلافاتشان به خیابان ها کشیده شود.

اشتاندارد نیز با اشاره به درگیری های چند روز اخیر در جنوب افغانستان شمار کشته شدگان این درگیری ها را بیش از 330 نفر اعلام کرد. به نوشته این روزنامه اتریشی این افراد در جریان عملیات چند روز اخیر ارتش و پلیس افغانستان در ولایت جنوبی هلمند کشته شده اند. شمار مجروحان این درگیری ها نیز بیش از 300 نفر اعلام شده است.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرده است دست کم 250 نفر از کشته شدگان شبه نظامیان طالبان هستند. مقامات محلی هلمند نیز گفته اند در این درگیری ها 32 نفر از نیروهای امنیتی و دست کم 50 غیرنظامی کشته شده اند. همچنین به گفته "عمر زواک" سخنگوی والی هلمند تا کنون حدود سه هزار و 200 خانواده خانه های خود را در مناطق درگیری ترک کرده و به مناطق امن گریخته اند.

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تهیه و تنظیم: فریدون ناعمی