به گزارش خبرنگار مهر، 12 رولر اسکیت آذربایجانشرقی به نخستین مرحله اردوی تکنیکی و تاکتیکی تیم ملی اسکیت هاکی آقایان به منظور حضور پر قدرت در مسابقات رولر اسکیت قهرمانی آسیا در شهر هاینینگ چین دعوت شدند که این مرحله از اردو پنجم تیرماه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، ارسلان علیجانی منفرد، جلال کیهانفر، بهرام فرساد لایق، علیرضا مظفری، مجید عیار، احسان بابائی ، شاهرخ بیگلرزاده، حامد متین، نادر علیزاده، حامد آقا محمدی، میر قاسم موسوی و رضا پور علی از آذربایجانشرقی در این اردو حضور دارند.

تیم ملی اسکیت هاکی آقایان کشور خود را برای حضور در شانزدهمین دوره مسابقات رولر اسکیت قهرمانی آسیا که از بیست و هشتم شهریور تا هفتم مهر در شهر هاینینگ چین برگزار می شود، آماده می کند.