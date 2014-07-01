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۱۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

دهم تیرماه انجام می شود؛

آغاز ایمن‌سازی جمعیت دام سنگین استان مرکزی علیه بیماری تب برفکی

آغاز ایمن‌سازی جمعیت دام سنگین استان مرکزی علیه بیماری تب برفکی

اراک- خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی از آغاز مرحله اول فاز سی و یکم عملیات مایه‌کوبی علیه بیماری تب برفکی از دهم تیر‌ ماه در جمعیت دام سنگین استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید حسینی اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش احتمال شیوع بیماریهای دامی در استان، واکسیناسیون تب برفکی را نیز در کنار عملیات مراقبت از بیماری لمپی اسکین انجام خواهیم داد.

سید سعید حسینی با اعلام این خبر افزود: پیش‌بینی می‌شود در این مرحله بیش از 50 هزار راس دام سنگین به صورت رایگان واکسینه شوند.

وی افزود: اولین مرحله طرح مذکور با استفاده از توان فنی 12 اکیپ واکسیناسیون بخش دولتی و نیز با همکاری 21 اکیپ واکسیناسیون بخش خصوصی در گاوداریهای صنعتی استان به تعداد بیش از 50 هزار راس دام سنگین به مدت 20 روز کاری اجرا می‌شود.

مدیر‌کل دامپزشکی استان مرکزی ضمن اشاره به اجرای هماهنگ مرحله اول فاز سی و یکم واکسیناسیون تب برفکی در سطح استان به دامداران استان توصیه کرد به منظور حفظ سرمایه دامی خود ضمن همکاری کامل با اکیپ‌های مایه کوبی دامپزشکی، مسائل بهداشتی و قرنطینه‌ای را به صورت کامل رعایت نمایند.

حسینی تصریح کرد: بیماری تب برفکی یک بیماری عفونی ویروسی حاد با واگیری زیاد در دام‌های زوج سم است که در صورت شیوع خسارات اقتصادی شدیدی را به صنعت دامداری وارد می‌کند.
 

کد مطلب 2323404

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