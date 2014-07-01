به گزارش خبرنگار مهر، قرار است تيم فولاد خوزستان روز 15 تير براي برگزاري ديدار تدارکاتي با ذوب‌آهن راهي اصفهان شده و يک ديدار با اين تيم اصفهاني برگزار کند. اين ديدار از ساعت 20:30 روز يکشنبه هفته آينده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار مي‌شود.

ذوب‌آهن که در روزهاي يکشنبه و دوشنبه تمرينات خود را تعطيل کرده بود، از عصر امروز تمريناتش را در ورزشگاه ملت اصفهان زير نظر يحيي گل‌محمدي از سر مي‌گيرد.

قرار است تيم اصفهاني تا روز 21 تير در اصفهان تمرين کند و در صورتي که شرايط محيا شود، پيش از سفر به ترکيه، يک ديدار تدارکاتي ديگر در اصفهان برگزار کند. ذوبي‌ها روز 22 تير اصفهان را به مقصد ترکيه ترک مي‌کنند تا اردوي يک هفته‌اي خود در اين کشور را آغاز کنند.

قرار است تيم اصفهاني در کشور ترکيه دو ديدار تدارکاتي با تيم‌هاي حاضر در کمپ محل اقامت ذوب‌آهن برگزار کنند.

علي شجاعي، سرپرست ذوب‌آهن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ديدارهاي ذوب‌آهن در ترکيه گفت: هنوز مشخص نيست که ذوب‌آهن در ترکيه با چه تيم‌هايي بازي مي‌کند اما قرار است هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه صورت گرفته و ديدارها در اين کشور برگزار شود.