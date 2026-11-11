مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه سرد و بارشی که طی روزهای گذشته گذشته استان گلستان را تحت تأثیر قرار داده بود، بیشترین بارش را در شهرستان رامیان به ثبت رساند و میزان بارندگی در این منطقه به حدود ۱۵۵ میلی‌متر رسید.

وی افزود: شهرستان‌های بندرگز، بندرترکمن، کردکوی، گرگان و علی‌آبادکتول نیز از مناطق پربارش استان بودند که در هر یک از آن‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر بارندگی گزارش شد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به بارش برف در ارتفاعات استان گفت: بیشترین ارتفاع برف گزارش‌شده در ارتفاعات درازنو به حدود ۲۰ سانتی‌متر رسید.

اصحابی ادامه داد: با خروج سامانه بارشی، از بعدازظهر روز گذشته جو استان به‌تدریج پایدار شد و این شرایط تا امروز چهارشنبه نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به کاهش دما در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه اظهار کرد: با توجه به صاف بودن آسمان، صبح سردی در انتظار استان خواهد بود و کمینه دمای هوا در بیشتر مناطق به پنج تا هفت درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از بامداد پنجشنبه تا حوالی عصر همان روز، با نفوذ امواج کم‌دامنه، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی استان پیش‌بینی می‌شود.

اصحابی گفت: از پنجشنبه شب تا اوایل هفته آینده، جو استان بار دیگر آرام و پایدار خواهد بود.