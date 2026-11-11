به گزارش خبرنگار مهر، رشید مرادی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر از قابلیت‌های متنوع زمین‌شناسی و معدنی برخوردار است و شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها به مطالعات تخصصی، اکتشافات نظام‌مند و استفاده از روش‌های نوین علمی نیاز دارد.

وی افزود: صدور نخستین پروانه اکتشاف سلستین در شهرستان دشتی فرصتی برای ارزیابی ذخایر این ماده معدنی و بررسی امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن فراهم می‌کند.

مرادی با اشاره به اهمیت صنعتی سلستین بیان کرد: این ماده معدنی یکی از منابع مهم تأمین استرانسیم است که در تولید ترکیبات شیمیایی و محصولات صنعتی کاربرد دارد و نتایج مطالعات اکتشافی می‌تواند امکان استخراج اقتصادی آن و شکل‌گیری فعالیت‌های مرتبط با فرآوری و صنایع پایین‌دستی را مشخص کند.

رئیس امور معادن اداره‌کل صمت استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری در کنار فعالیت‌های معدنی گفت: بهره‌گیری مؤثر از منابع معدنی مستلزم پیوند میان اکتشافات علمی، سرمایه‌گذاری تخصصی و توسعه صنایع فرآوری است.

وی ادامه داد: استان بوشهر از حضور سرمایه‌گذاران توانمند، شرکت‌های تخصصی اکتشافی و مجموعه‌های فعال در حوزه فرآوری مواد معدنی استقبال می‌کند.

مرادی شناسایی مواد معدنی جدید، ارزیابی ذخایر و تکمیل زنجیره ارزش را از اولویت‌های توسعه بخش معدن استان دانست و افزود: این رویکرد می‌تواند زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد مناطق معدنی را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، پیشنهادهای سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف، ارزیابی ذخایر، بهره‌برداری اصولی و ایجاد واحدهای فرآوری را بررسی و متقاضیان را در مراحل قانونی و فنی راهنمایی کند.