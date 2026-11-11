به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۷ تهران با اشاره به خسارات واردشده به این منطقه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه نقطه از منطقه ۷ مورد اصابت قرار گرفت که در پی آن ۲۴ ملک در محدوده‌های آسیب‌دیده دچار خسارت جدی شدند.

وی با اشاره به محدوده خیابان عباس اصفهانی در پیچ شمیران به‌عنوان یکی از نقاط آسیب‌دیده افزود: با توجه به دستورالعمل‌های صادرشده از سوی کمیسیون ماده ۵، معاونت شهرسازی و قرارگاه بازسازی جنگ، بلافاصله اقدامات لازم برای رسیدگی به وضعیت این املاک آغاز شد و پروانه‌های دستی برای آن‌ها صادر شد.

رشیدی ادامه داد: منطقه ۷ با وجود مشکلات موجود در فرآیند صدور پروانه، تلاش مضاعفی برای تسریع آواربرداری، صدور مجوزهای لازم و فراهم‌کردن مقدمات بازسازی انجام داد تا مالکان بتوانند هرچه سریع‌تر عملیات ساخت‌وساز را آغاز کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از املاک در یکی از بلوک‌های شهری وارد مرحله اجرا شده‌اند و برخی نیز به مرحله سفت‌کاری رسیده‌اند.

اختلاف میان مالکان؛ مهم‌ترین مانع صدور پروانه

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۷ با اشاره به دشواری‌های موجود در تعیین تکلیف املاک آسیب‌دیده گفت: یکی از مسائل مهم در این پرونده‌ها، تعدد مالکان بود. برخی خانواده‌ها در جریان جنگ عزیزان خود را از دست داده بودند و طبیعتاً برای صدور پروانه باید مراحل قانونی و حقوقی مربوط به مالکیت طی می‌شد.

وی افزود: برای رفع موانع، جلسات متعدد و مستمری با سازندگان و پیمانکاران برگزار کردیم و تلاش شد مالکان و سازندگان به‌صورت مستقیم با یکدیگر گفت‌وگو و درباره نحوه بازسازی توافق کنند. نقشه‌ها ارائه شد و پس از طی مراحل کارشناسی، بسیاری از پرونده‌ها به جمع‌بندی رسیدند.

رشیدی با تأکید بر اینکه شهرداری برای تسریع صدور پروانه‌ها تلاش کرده است، تصریح کرد: در برخی موارد اختلاف میان مالکان مانع اصلی پیشرفت کار بود؛ در غیر این صورت مجموعه شهرداری تمام تلاش خود را به کار گرفت تا پروانه املاک هرچه سریع‌تر صادر شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های بازسازی در منطقه ۷ اظهار کرد: در مجموع، در جنگ ۱۲ روزه ۲۴ ملک و در جنگ رمضان ۴۷ ملک در منطقه آسیب دیدند. در حال حاضر تعداد محدودی از این املاک، حدود پنج تا شش مورد، به دلیل اختلافات میان مالکان یا مراجعه‌نکردن آن‌ها هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۷ ادامه داد: برای بخش عمده املاک آسیب‌دیده دستور نقشه صادر شده و پرونده‌ها در مرحله صدور پروانه قرار دارند. تعدادی نیز عملیات اجرایی را آغاز کرده‌اند و در حال ساخت هستند. تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، سایر پرونده‌ها نیز به نتیجه برسند.

استقرار کارکنان شهرداری در دفاتر خدمات برای تداوم خدمت‌رسانی

رشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت کارکنان شهرداری در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: یکی از اتفاقاتی که از نزدیک شاهد آن بودم و به‌خوبی تلاش همکاران شهرداری را نشان می‌دهد، نحوه ادامه خدمت‌رسانی در شرایط جنگی بود.

وی افزود: به دلیل شرایط امنیتی و اتفاقات جنگ، ناچار شدیم ساختمان شهرداری را تخلیه کنیم و در محل‌های دیگری، به‌ویژه دفاتر خدمات الکترونیک شهر، مستقر شویم. در جریان جنگ رمضان، همکاران ما در یکی از این دفاتر به فعالیت مشغول بودند که چند ساعت پس از پایان ساعت اداری، در ساعت ۲۰ همان شب، آن دفتر مورد اصابت قرار گرفت و تخریب شد.

رشیدی این اتفاق را نمونه‌ای از شرایط دشوار فعالیت کارکنان شهرداری در دوران جنگ دانست و اظهار کرد: با وجود شرایط حاکم، مجموعه شهرداری با همدلی و همراهی تلاش کرد روند خدمت‌رسانی و رسیدگی به پرونده املاک آسیب‌دیده متوقف نشود.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان شهرداری تهران گفت: به سهم خودم از تلاش‌های همه همکاران شهرداری تشکر می‌کنم. همچنین از زحمات شهردار تهران، آقای زاکانی، قدردانی دارم که با تلاش و هماهنگی مجموعه مدیریت شهری، دستور تسریع در رسیدگی به املاک آسیب‌دیده را صادر کردند.

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۷ افزود: شهرداری تهران پیش از ورود سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، اقدامات خود را برای رسیدگی به وضعیت املاک آسیب‌دیده و صدور پروانه‌های بازسازی آغاز کرد و این موضوع نقش مهمی در پیشبرد پرونده‌ها داشت.

پیگیری استعلام میراث فرهنگی برای بازسازی املاک مجاور خانه تاریخی ملک‌الشعرای بهار

رشیدی در ادامه به یکی از پرونده‌های بازسازی در محدوده خیابان طالقانی اشاره کرد و گفت: یکی از نقاطی که در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت، ساختمان بنیاد شهید در خیابان ملک‌الشعرای بهار بود. در مجاورت این ساختمان چند ملک مسکونی قرار داشت که آن‌ها نیز آسیب شدیدی دیدند.

وی افزود: با توجه به اینکه این املاک در مجاورت خانه تاریخی ملک‌الشعرای بهار، به‌عنوان اثری ثبت‌شده در فهرست آثار ملی، قرار دارند، لازم بود پیش از صدور پروانه، استعلام‌های مربوط از میراث فرهنگی دریافت شود.

رشیدی خاطرنشان کرد: در این زمینه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شخص معاون شهردار، همکاری و پیگیری‌های لازم را انجام دادند و استعلام‌های موردنیاز از میراث فرهنگی برای صدور پروانه این املاک اخذ شد تا روند بازسازی آن‌ها نیز با رعایت ضوابط مربوط دنبال شود.