هادی آیتاللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای تمدید قرارداد کارلوس کیروش، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این جلسه با حضور علی کفاشیان برگزار شد. کمیته فنی در مجموع با تمدید قرارداد کیروش موافق است و نظر مساعدی روی این موضوع دارد ولی شرایط و سیاستهای ادامه همکاری را رئیس فدراسیون تعیین میکند.
وی درباره شروطی که فدراسیون برای ادامه همکاری با کیروش دارد، تاکید کرد: بیش از 50 درصد شروط ما، شرط مالی است. مبلغ پیشنهادی کیروش بسیار بالاست و باید این مبلغ کمتر شود. علاوه بر این سرمربی تیم ملی بزرگسالان باید روی تیمهای پایه هم نظارت داشته باشد. این دو شرط مهم ما برای تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی است.
نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: اعتقاد داریم کارلوس کیروش باید از مربیان ایرانی بیشتری روی نیمکت خود استفاده کند و یا تعداد محدودتری دستیار خارجی داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر موضعگیری کانون مربیان ایران علیه کارلوس کیروش خاطرنشان کرد: مطلبی که کانون مربیان منتشر کرده بود، درست نبود. ضمن اینکه تشبیه مربی ایرانی در این بیانیه به موتور گازی اصلا کار صحیحی نبود.
آیتاللهی اضافه کرد: بیانیه کانون مربیان نباید مستقیم متوجه سرمربی تیم ملی باشد. در شرایط فعلی تعامل و همکاری مهمترین بحث در فوتبال ماست.
وی در ادامه یادآور شد: در این بیانیه به صورت غیر مستقیم عملکرد فدراسیون فوتبال زیر سئوال برده شده بود که این هم کم لطفی و یک کار غیر حرفهای بود. اگر قرار باشد برای هر چیزی بیانیه صادر کنیم که همیشه مشکل ایجاد میشود.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پایان گفت: بخش عمدهای از موفقیت تیم ملی به خاطر امکاناتی بود که فدراسیون فوتبال قبل از جام جهانی برای تیم فراهم کرده بود.
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