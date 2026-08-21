آیین چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب در مسکو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب شامگاه پنجشنبه همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در مسجد خاتم الانبیا (ص) سفارت ایران در روسیه برگزار شد.

جمعی از ایرانیان و شیعیان از دیگر ملیت‌ها و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی با حضور در این آیین و قرائت فاتحه و آیاتی از قرآن کریم، یاد و خاطره آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، خانواده شهید ایشان و دیگر شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

همچنین آیین بزرگداشت دیگری به یاد رهبر شهید انقلاب به میزبانی سازمان دینی شیعیان در فاطمیه مسکو پایتخت روسیه برگزار شد.