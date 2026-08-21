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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۴۶

آیین چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب در مسکو برگزار شد

آیین چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب در مسکو برگزار شد

آیین چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و دوستداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین چهلمین شب تدفین رهبر شهید انقلاب شامگاه پنجشنبه همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) در مسجد خاتم الانبیا (ص) سفارت ایران در روسیه برگزار شد.

جمعی از ایرانیان و شیعیان از دیگر ملیت‌ها و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی با حضور در این آیین و قرائت فاتحه و آیاتی از قرآن کریم، یاد و خاطره آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای، خانواده شهید ایشان و دیگر شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.

همچنین آیین بزرگداشت دیگری به یاد رهبر شهید انقلاب به میزبانی سازمان دینی شیعیان در فاطمیه مسکو پایتخت روسیه برگزار شد.

کد مطلب 6922693

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