به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۳۰ مردادماه همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)، مشهدالرضا(ع) حال و هوای دیگری دارد؛ حال و هوای دلی که در سوگ نشسته است. زائران و مجاوران از نخستین ساعت‌های جمعه، با قدم‌هایی آرام‌تر و چشم‌هایی گره‌خورده به گنبد طلا، خود را به بارگاه منور امام رضا(ع) رسانده‌اند تا شهادت امام حسن عسکری(ع)، پدر بزرگوار حضرت ولی‌عصر(عج)، را به محضر امام هشتم(ع) تسلیت بگویند.

هنوز زائر به صحن آزادی نرسیده که نگاهش بر کتیبه‌ای سیاه می‌نشیند؛ کتیبه‌ای که بر ایوان، پیام اندوه این روز را با خود دارد: «السلام علیک یا الامام المنتظر، یا حسن بن علی العسکری(ع)». چند قدم آن‌سوتر نیز ایوان صحن انقلاب اسلامی، زائران را به عزای یازدهمین امام شیعیان فرامی‌خواند؛ عزایی که با نام پدر صاحب‌الزمان(عج) در دل‌های مشتاقان سنگینی می‌کند.

حرم مطهر رضوی امروز جامه عزا بر تن دارد. پرچم سیاه بر فراز گنبد منور امام مهربانی‌ها، از دور به چشم می‌آید و هر زائری که وارد صحن‌ها می‌شود، لحظه‌ای سر بلند می‌کند و در سکوت، سلامی به امام رضا(ع) و تسلیتی به محضر حضرت حجت(عج) می‌دهد.

فضای صحن‌ها آمیخته با نوای مرثیه و زمزمه زیارت است. گروهی از زائران کنار پنجره فولاد ایستاده‌اند، عده‌ای با چشمانی اشک‌بار به سوی مضجع شریف می‌روند و برخی نیز در گوشه‌ای از صحن، دست بر سینه گذاشته‌اند و زیر لب، شهادت امام حسن عسکری(ع) را تسلیت می‌گویند.

اینجا، در سایه گنبد طلایی که پرچم سیاه بر فرازش به اهتزاز درآمده، اندوه شهادت امام حسن عسکری(ع) با ارادت زائران و مجاوران گره خورده است.

حرم رضوی در این جمعه سوگوار، روایت عاشقانی است که با سلام بر امام هشتم(ع)، دل‌هایشان را راهی سامرا کرده‌اند؛ به آستان امامی که شهادتش، دل شیعیان و منتظران فرزندش را اندوهگین کرده است.