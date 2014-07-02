به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي دوره‌هاي پرديس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دكتري (نيمه متمركز Ph.D) سال 93 از روز سه‌شنبه 17 تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org با دريافت این دفترچه نسبت به خريداري كارت اعتباري ثبت‌ نام از طريق كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام کنند.

مهلت ثبت ‌نام آزمون ورودي دوره هاي پرديس خودگردان دانشگاهها در مقاطع دكتري (نيمه متمركز Ph.D) از بعد از ظهر روز سه‌شنبه 17 تیر آغاز می شود و تا يكشنبه 22 تیرماه ادامه دارد.

همچنین سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبت ‌نام آزمون ورودي متمركز در دوره‌هاي مجازي (ويژه شاغلين) و پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 93 را نیز اعلام کرد.

دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون ورودي دوره‌هاي مجازي (ويژه شاغلين) و پرديس خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 93 از روز سه‌شنبه 17 تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

کلیه متقاضیان برای شرکت در این دوره می توانند همانند مقطع دکتری با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org دفترچه را با خريداري كارت اعتباري ثبت‌ نام دریافت کنند. مهلت ثبت نام در این دوره نیز همانند مقطع دکتری در روزهای 17 تا 22 تیرماه است.

اطلاعيه تكميلي ثبت نام در هر دو مقطع متعاقباً اعلام خواهد شد.