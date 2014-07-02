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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۸

دو تروریست سوری به هلاکت رسیدند/

تاکید عشایر بر ادامه نبرد با داعش تا پاکسازی کامل مرزهای عراق و سوریه

تاکید عشایر بر ادامه نبرد با داعش تا پاکسازی کامل مرزهای عراق و سوریه

عشایر استان الانبار مستقر در مرزهای عراق و سوریه توانستند دو تروریست گروه تکفیری داعش را به هلاکت برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی در استان الانبار به المسله گفت نیروهای عشایری مستقر در مرز عراق و سوریه ، دو تروریست داعشی را که ملیت سوری شدند.

این منبع افزود عشایر پشتیبان ارتش از افراد مسلحی که از سمت گذرگاه الولید در منتهی الیه غرب الانبار وارد خاک عراق شده بودند، خواسته بودند، از ورود به خاک عراق خودداری کنند، اما افراد مسلح به سوی عشایر شلیک کردند که با واکنش نیروهای عشایر روبرو شد و آنها دو تروریست را که سوری الاصل بودند، به هلاکت رساندند، در این حادثه شش تروریست فرار کردند و دو خودرو آنها هم منهدم شد.

این منبع تاکید کرد نیروهای ارتش و عشایر تا پاکسازی کامل مرزها از وجود تروریستها به جنگ با باندهای داعش ادامه می دهند.

کد مطلب 2324258

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