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۱۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۰

هلاکت مسئول جذب تروریستهای انتحاری در الانبار

هلاکت مسئول جذب تروریستهای انتحاری در الانبار

منابع امنیتی از هلاکت مسئول جذب تروریستهای انتحاری در استان الانبار عراق در یک عملیات امنیتی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی به المسله گفت نیروهای امنیتی توانستند مسئول جذب انتحاری ها را در استان الانبار به هلاکت برسانند.

این منبع افزود ابوعلاء الشامی مسئول جذب انتحاری ها در استان الانبار در یک عملیات پیشگیرانه نیروهای امنیتی به هلاکت رسید.

وی گفت ابوالعلا الشامی مسئول جذب 43 تروریستی بود که طی شش ماه گذشته در الانبار کشته شده بودند. این سرکرده تروریستها مسئول داعش در شهر درعای سوریه بود که از زمانی که چادرهای اعتصاب در الانبار برپا شده بود، از سوریه به الانبار رفته بود.

تدابیر پیشگیرانه در استان ذی قار

خبر دیگر ا ینکه یحیی محمد باقر الناصری استاندار ذی قار از اتخاذ تدابیر امنیتی در این استان در واکنش به تحولات امنیتی در برخی شهرهای عراق خبر داد.

کد مطلب 2324243

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