به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در اولان باتور مغولستان جریان دارد، جودوکاران اوزان 73- کیلوگرم و 81- کیلوگرم امروز شنبه به روی تاتامی رفتند که در وزن 73- کیلوگرم سعید ملایی دور نخست "بابیوف" از ازبکستان را در فاصله دو دقیقه و 10 ثانیه ضربه فنی کرد و راهی دور دوم شد.

وی در این مرحله به مصاف"هاش باتار" جودوکار سرشناس مغولستان رفت و 4 ثانیه مانده به پایان وقت قانونی ضربه فنی شد و از دور مسابقات کنار رفت. این مغولی نفر 10 رنکینگ جهانی است که برنز المپیک ، طلا و برنز جهان ، دو طلا، سه نقره و یک برنز آسیا و طلای بازیهای آسیایی را در کارنامه دارد.

امیر قاسمی نژاد در وزن 81- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس "رانگ ونتائو" از چین را با ضربه فنی شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه يافت. وی در این مرحله به مصاف "وانگ کی چون" از کره جنوبی رفت و در پایان 5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز "یوکو" نتیجه را واگذار کرد و به گروه بازنده ها رفت. "وانگ" کره ای دو طلای جهان، نقره المپیک، نقره بازیهای آسیایی و دو طلا و یک برنز آسیا را در کارنامه خود دارد.

قاسمی نژاد برای کسب مدال برنز در گروه بازندها تلاش خواهد کرد. این جودوکار کشورمان در اولین دیدار خود در این مرحله به مصاف "سوبیروف" از ازبکستان خواهد رفت در 78 ثانیه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد و به دیدار رده بندی راه يافت. قاسمی نژاد برای کسب مدال برنز "ویرسرزاک" از آلمان را پیش رو دارد.