بهرامیان در مکان پنجم ایستاد/ ملایی و قاسمی نژاد به روی تاتامی می روند

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه مسابقات روز نخست از رقابتهای جایزه بزرگ مغولستان احسان بهرامیان در وزن 60- کیلوگرم در جدال برای کسب مدال برنز به مصاف "ریو کاواباتا" از ژاپن رفت و با ضربه فنی بازنده تاتامی را ترک کرد و پنجم شد.

بهرامیان صبح امروز کار "احمت شاهین" از ترکیه و "نیکولاس کاسور" نفر 25 رنکنیگ جهانی و دارنده طلای جوانان جهان از آمریکا با ضربه فنی شکست داد و سپس مقابل" گانبولد خرلان" با رنکینگ 10 جهان از مغولستان را در پایان 5 دقیقه مبارزه با امتیاز صاحب پیروزی شد و به مرحله نیمه نهایی راه يافت. وی در این مرحله به مصاف "گانبات بولدباتار" نفر پنجم رنکینگ جهانی از کشور میزبان رفت و با قبول شکست مقابل وی به گروه بازنده ها رفت. این جودوکار جوان برای کسب مدال برنز "ریو کاواباتا" از ژاپن را پیش رو داشت که با ضربه فنی نتیجه را به حریف واگذار کرد و پنجم شد.

همچنین وحید حسن زاده نماینده وزن 66- کیلوگرم کشورمان با یک پیروزی و یک شکست از دور مسابقات کنار رفت. وی ابتدا "سندل سینان" از ترکیه را در حالی که با یک امتیاز وازاری یوکو پیش بود در فاصله چهار ثانیه به پایان وقت قانونی ضربه فنی کرد و به دور دوم راه يافت. حسن زاده در پیکار دوم به مصاف "داودن آلتنسوخ" از کشور میزبان در پایان 5 دقیقه مبارزه بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

فردا شنبه در روز دوم این مسابقات سعید ملایی در وزن 73- کیلوگرم در میان 28 جودوکار در اولین دیدار به مصاف "بابایوف" از ازبکستان می رود. مولایی در گروه A در صورت پیروزی در این مبارزه با "هاش باتار" چهره نامدار مغولستانی ها با رنکینگ 10 جهان مبارزه کند. در وزن 81- کیلوگرم امیر قاسمی نژاد در گروه B دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده چین و کانادا پیکار می کند. در این وزن هم 25 جودوکار مبارزه می کنند.

رقابتهای جودو جایزه بزرگ مغولستان صبح امروز جمعه با حضور 282 جودوکار از 27 کشور در اولانباتور آغاز شد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد شد.