چهار جودوکار سنگین وزن ایران حذف شدند/ پایان کار تیم ملی با یک برنز!

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که در اولانباتور مغولستان جریان دارد امروز یکشنبه و در روز پایانی جودوکاران در اوزان سنگین به روی تاتامی رفتند که با دو پیروزی و چهار شکست به کار خود پایان دادند.

در وزن 90- کیلوگرم که تیم ملی کشورمان دو نماینده داشت قاسم احدی ابتدا "یی یانگ" از سنگاپور را در کمتر از دو دقیقه ضربه فنی کرد ولی دور دوم مقابل "شیماوادا" از ژاپن با رنکنیگ 38 جهان در فاصله 5 ثانیه به پایان دقیقه چهارم با ضربه فنی بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت. سعید مرادی دیگر جودوکار کشورمان در این وزن در اولین دیدار خود مقابل "خوتاگ تسوگوتگورال" از کشور میزبان در آخرین ثانیه های مبارزه باخت و او نیز از جدول کنار فت.

جواد محجوب نماینده ایران در وزن 100- کیلوگرم پس از استراحت در مرحله نخست، مقابل "چو گوهام" از کره‌جنوبی در پایان 5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز "یوکو" باخت و او نیز از دور مسابقات حذف شد.

در وزن 100+ کیلوگرم نیز جعفر پهلوانی ابتدا "هوهان بون" از سنگاپور را در 38 ثانیه ضربه فنی کرد و سپس مقابل "لوانی ماتیاشویلی" از گرجستان با رنکنیگ 14 جهان در حالی که یک امتیاز "یوکو" پیش بود در پایان 5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز وازاری و یک امتیاز یوکو نتیجه را واگذار کرد.

بنابراین تیم ملی جودو کشورمان با یک مدال برنز امیر قاسمی نژاد و یک عنوان پنجمی احسان بهرامیان به کار خود در این مسابقات پایان داد.

این دوره از رقابتها که از سری مسابقات کسب امتیاز ورودی المپیک محسوب می شود با حضور 282 جودوکار از 27 کشور در مغولستان جریان دارد و عصر امروز یکشنبه به کار خود پایان خواهد داد.