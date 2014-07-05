استقرار 10 هزار نظامی صهیونیست در قدس اشغالی/وحشت از انتفاضه جدید اشغالگران را فراگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی 10 هزار نیروی نظامی در قدس اشغالی مستقر کرده است. این اقدام به دلیل نگرانی صهیونیست ها از انتفاضه جدید فلسطینی ها صورت گرفته است.

شهروندان فلسطینی این روزها از تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی به تنگ آمده و خواستار وحدت و انتفاضه علیه رژیم صهیونیستی شده اند.

درخواست مردم فلسطین برای انتفاضه پس از آن مطرح می شود که اهالی قدس اشغالی و کرانه باختری روز گذشته در مراسم تشییع پیکر نوجوان فلسطینی در قدس بر موضوع انتفاضه علیه رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

"محمد ابوخضیر" نوجوان فلسطینی اخیرا توسط صهیونیست های شهرک نشین ربوده و پس از شکنجه در حالی که زنده بود سوزانده شد و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. این موضوع خشم ملت فلسطین را برانگیخته است.