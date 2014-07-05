  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۴۶

استقرار 10 هزار نظامی صهیونیست در قدس اشغالی/وحشت از انتفاضه جدید اشغالگران را فراگرفت

استقرار 10 هزار نظامی صهیونیست در قدس اشغالی/وحشت از انتفاضه جدید اشغالگران را فراگرفت

رسانه های خارجی از استقرار 10 هزار نیروی نظامی صهیونیست در قدس به دلیل نگرانی از انتفاضه مردم فلسطین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی 10 هزار نیروی نظامی در قدس اشغالی مستقر کرده است. این اقدام به دلیل نگرانی صهیونیست ها از انتفاضه جدید فلسطینی ها صورت گرفته است.

شهروندان فلسطینی این روزها از تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی به تنگ آمده و خواستار وحدت و انتفاضه علیه رژیم صهیونیستی شده اند.

درخواست مردم فلسطین برای انتفاضه پس از آن مطرح می شود که اهالی قدس اشغالی و کرانه باختری روز گذشته در مراسم تشییع پیکر نوجوان فلسطینی در قدس بر موضوع انتفاضه علیه رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

"محمد ابوخضیر" نوجوان فلسطینی اخیرا توسط صهیونیست های شهرک نشین ربوده و پس از شکنجه در حالی که زنده بود سوزانده شد و بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید. این موضوع خشم ملت فلسطین را برانگیخته است.

کد مطلب 2325447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه