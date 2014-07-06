برنامه ستاد دیه برای آزادی 7500 زندانی جرایم غیرعمد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جولایی در حاشیه جشن گلریزان ستاد دیه گفت: از سال 69 که ستاد دیه توسط شهید لاجوردی پایه گذاری شد جشنهای گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد آغاز و تا کنون 26 جشن در ماه مبارک رمضان برگزار شده است.

وی افزود: امسال 188 جشن گلریزان در سراسر کشور برگزار می شود که نخستین جشن شامگاه چهارشنبه در شهرستان کرج برگزار شد.

مدیرعامل ستاد دیه خاطرنشان کرد: امسال قصد داریم 7 هزار و 500 زندانی نیازمند جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری را با کمک مردم و خیرین آزاد کنیم.

جولایی خاطرنشان کرد: پارسال نیز 7 هزار و 735 زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند که برای آزادی آنها 834 میلیارد تومان باید پرداخت می شد که تلاشهای فراوانی در این زمینه صورت گرفت و طلبکاران از 534 میلیارد تومان طلب خود گذشت کرده و 300 میلیارد تومان از طرف ما پرداخت شد.

وی خاطرنشان کرد: طی 26 سال گذشته بیش از 80 هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور آزاد شدند. امسال نیز نیاز به 435 میلیارد تومان برای آزادی 7 هزار و 500 زندانی داریم.