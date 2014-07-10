دستیابی داعش به مواد هسته ای در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، " محمد علی الحکیم" نماینده بغداد در سازمان ملل با ارسال نامه ای به "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که تروریستهای داعش به مواد هسته ای که برای انجام تحقیقات استفاده می شد دست پیدا کرده اند.

در این نامه تصریح شده که تروریستها به 40 کیلو از ترکیبات اورانیوم که در دانشگاه موصل نگهداری می شد دست پیدا کردند و امکان دارد که از این مواد برای ساخت سلاح استفاده کنند.

حکیم همچنین درمورد خروج این تسلیحات از عراق به منظور ساخت تسلیحات هشدار داد.

پیشتر نیز اخباری در خصوص دستیابی داعش به تسلیحات کشنده حاوی گاز سارین با نفوذ به زرادخانه شیمیایی در شمال غربی بغداد منتشر شده بود..