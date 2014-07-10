گفتگوهای دوجانبه ظریف و اشتون در هتل کوبرگ وین 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص نزدیک کردن دیدگاههای طرفین مذاکره رایزنی کردند.

قرار است بعد از ظهر امروز سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی معاونان ظریف، هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا به رایزنی بپردازند.

وزاری خارجه کشورهای اروپایی از جمله آمریکا اینگلیس فرانسه و آلمان قرار است در روزهای پایانی هفته به وین سفر کنند.

خبرها حاکی از آن است که جان کری روز شنبه به وین سفر می کند.

ششمین مذاکرات هسته ای در وین تا روز 29 تیر ماه ادامه خواهد داشت . دو طرف در حال نگارش متن توافق جامع هستند . گفته می شود اختلافات اساسی بین طرفین همچنان پابرجاست .