ضربات جبران ناپذیر گرد وغبار به ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار به عنوان یک معضل اساسی در کشور حدود یک دهه است که بخشهای مختلف کشور ما را در تحت تاثیر خود قرار داده و مشکلات بزرگی برای مردم و چرخه اقتصادی کشور ایجاد کرده است.

منشأ گرد و غبار کشور عراق است و نزدیکی استان ایلام به کشور عراق با 420 کیلومتر مرز مشترک باعث شده استان بیشترین صدمات و ضربات را از این معضل متحمل شود که در این بین مردم و طبیعت استان دچار مشکلات بسیار زیادی شده اند.

گرد و غبار در فصلهای تابستان همراه با گرما شدت بیشتری دارد و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در تمام بخشهای استان می شود به خصوص اینکه مردم بیشتر در خانه حبس می شوند.

مسئولان در سالهای اخیر طرحها و وعده های فراوانی برای حل مشکل گرد و غبار استان داده اند ولی متاسفانه هر سال این معضل در استان بیشتر می شود.

اولین ضربات گرد و غبار به مردم وارد می شود و خیلی از مردم مجبور می شوند از خانه ها بیرون نروند و در امور روزمره عقب می افتد که همین عامل باعث بی تحرکی مردم و در نتیجه متوقف شدن بخشهای اقتصادی استان می شود.

گرد و غبار علاوه بر ایجاد شکل برای مرد، بر پیکره طبیعت استان ضربات سنگینی وارد کرده است به طوری که هم اکنون دلیل خشکیدگی بخش مهمی از درختان بلوط استان است.

بیشتر کار و اقتصاد مردم استان به دلیل گرد و غبار تعطیل شده و این معضل چهره زشتی به استان بخشیده که هم مردم و و طبیعت استان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

استان ایلام بیشترین ضربه را از گرد و غبار خورده است

علی محمدی یک کارشناس مسائل طبیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 87 درصد مساحت استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد که متاسفانه به علل نزدیکی استان به کشور عراق ضربات سنگینی به طبیعت استان وارد شده است.

وی بیان داشت: گرد و غبار هم اکنون یک عامل مهم در خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام است که متاسفانه هر سال وضعیت درختان بلوط استان نیز بدتر می شود.

وی افزود: گرد و غبار باعث شده طبیعت استان مانند گذشته طراوات و شادابی نداشته باشد و تاثیر منفی زیادی در تولیدات دامی، گیاهان، دامداری و..استان داشته است.

محمدی بیان داشت: کاهش کیفیت محصولات کشاورزی یکی از دیگر از عوارض گرد و غبار در استان بوده است که این مسئله در کاهش کیفیت عسلهای تولید شده در استان کاملا مشهود است.

وی افزود: به طور کلی گرد و غبار ضربات سنگینی در بخش طبیعت، آب، نابودی تلابها و.. به جای گذاشته است که بسیاری از آنها غیر قایل جبران هستند.

گرد و غبار تازه ای که با شدت تمام آمد

گرد و غباری که در سال جاری استان ایلام را در برگرفته به مراتب شدیدتر از قبل شده و نشان می دهد مسئولان تا کنون اقدامات مناسبی برای جلوگیری از این پدیده انجام نداده اند.

هم اکنون وضعیت آب و هوایی استان ایلام به شدت متاثر از گرد و غبار و گرما و باعث فراری مردم استان و پناه بردم مردم به دیگر استانهای کشور حداقل در این سه ماه شده است.

گرد و غبار تا روز دیگر هم وجود دارد

یوسف شیخ الملوکی مدیر کل هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گرد و غباری که روزهای گذشته در استان شکل گرفته از کشورهای سوریه و عراق وارد استان شده است.

وی بیان داشت: این گرد و غبار باعث کاهش دید در شهرستانهای جنوبی استان مثل مهران و دهلران شد که در نتیجه این دو شهرستان به علت غلظت گرد و غبار تعطیل شدند و بارش گرد و غبار به صورت متوسط در بیشتر مناطق استان ایلام مشاهده شده است.

وی گفت: این گرد و غبار در حال خارج شدن از آسمان ایلام است اما ذرات معلق به صورت رقیق تا یکی دو روز آینده در آسمان شهرستان های ایلام باقی است.

این مسئول یادآور شد: نقشه های هواشناسی نشان می دهند که گرد و غبار تا دو روز آینده در آسمان ایلام وجود دارد که مردم باید در زمینه سلامتی مراقب خود باشند.

شیخ الملوکی بیان داشت: امسال مردم استان ایلام تابستان گرمتری را تجربه می کنند به طوری که موج جدید گرما که مدتی است وارد استان شده تا 15 مرداد با نوسان جزئی ادامه پیدا می کند.

گرد و غبار تهدیدی بزرگ برای محیط زیست استان ایلام

غلامحسین کاظمی مدیر کل محیط زیست استان ایلام نیز به خبرنگار مهر گفت: گرد و غبار به عنوان یک عامل و تهدید مهم برای عرصه های محیط زیست استان ایلام محسوب می شوند.

وی بیان داشت: هم اکنون ایستگاه های مختلفی در استان برای سنجش آلودگی هوا وجود دارد که این اداره کل به صورت لحظه ای در ارتباط با وضعیت و میزان آلودگی هوا گزارش می دهد.

این مسئول تصریح کرد: سنجش و ثبت میزان گرد و غبار از طریق ایستگاه‌ها از جمله وظایف اداره‌های حفاظت محیط زیست بوده و اعلام به موقع وضعیت آلودگی برای حفظ سلامت مردم جامعه ضروری است.