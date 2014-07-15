به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ایجاد حواشی مختلف برای هنرمندانی که برای حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال به برزیل سفر کرده بودند و طرح موضوعات مختلفی در نقد این حضور از طریق برخی از رسانه ها، حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون ایران که به حرفه وکلات نیز مشغول است در یکی از شبکه های اجتماعی اعلام کرد که در صورت ادامه نشر اکاذیب در رابطه با هنرمندان از سوی نشریات از طریق موسسه حقوقی خود که 70 وکیل در آن فعالیت می کنند، برخورد قانونی می کند.

او در بخشی از این متن آورده است: «آخرین اخطار به تمامی افرادی که در خصوص سفر به برزیل گروه هنرمندان، اقدام به نشر اکاذیب نمودند؛ موسسه حقوقی نواب صفوی با دارا بودن هفتاد وکیل مجرب آمادگی خود را نسبت به دفاع از تمامی هنرمندان اعلام می‌دارد. تمامی اظهارات متهمین بررسی و و در دادسرا به جرایم آن‌ها رسیدگی خواهد شد.»

در همین راستا با حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون و مدیر موسسه حقوقی نواب صفوی گفتگو کردیم. او به خبرنگار مهر گفت: این روزها حواشی بسیاری برای هنرمندانی که به برزیل سفر کرده اند از سوی نشریات مختلف ایجاد شده است که در صورت ادامه داشتن انتشار این اکاذیب از طریق موسسه حقوقی آمادگی دفاع از همه هنرمندان را داریم.

وی در پاسخ به این که بسیاری از رسانه ها براین باورند که هزینه سفر این گروه از هنرمندان به برزیل توسط منابع بیت المال تامین شده است، توضیح داد: حامی مالی سفر هنرمندان به برزیل یک آژانس تفریحی بود و تمامی اسناد آن موجود است بنابراین هزینه سفر هنرمندان از هیچ منبع بیت المال تامین نشده است.

بازیگر فیلم سینمایی «اخراجی ها 3» با اشاره به اینکه هر گونه خبری که در این مورد در رسانه ها منتشر شده کذب است، ادامه داد: در صورت ادامه انتشار چنین اخبار کذبی که می تواند تشویش کننده اذهان عمومی باشد، از طریق قانونی عمل کرده و از رسانه های منتشر کننده این اخبار شکایت می کنیم. براساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی هر كس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اكاذیب كند مجرم محسوب می شود، در صورت مجرم شناخته شدن رسانه های مورد نظر، باید منتظر پرداخت هزینه جرم خود که شامل 75 ضربه شلاق و یا زندان است، باشند.

نواب صفوی گفت: متاسفانه این روزها از طریق انتشار اخبار کذب، مشکلاتی برای هنرمندان پیش آمده که باید هرچه سریعتر این مشکلات برطرف شود. نباید فراموش کنند که هنرمندان و به خصوص بازیگران جزئی از مردم هستند و نباید اینگونه با آنها برخورد کرد. لازم است برخی از دوستانی که دست به انتشار این اخبار می زنند بدانند که تنها بخشی از هزینه سفر توسط آژانس تامین شده و باقی هزینه ها به صورت شخصی از سوی هنرمندان پرداخت شده است.

بازیگر انیمیشن سینمایی «تهران 1500» در جواب به این سوال که به تازگی و از طریق پیامک از مردم دعوت می شود تا با حضور هنرمندان شناخته شده کشور مراسم افطاری برگزار کنند و البته باید هزینه حضور بازیگر مورد نظر را پرداخت کنند و در این لیست نام شما هم به عنوان یکی از هنرمندان برده شده بود، آیا برخورد قانونی نسبت به این شرکت صورت می گیرد؟ بیان کرد: من هم این خبر را شنیدم و این مسئله را مانند دیگر هنرمندان تکذیب می کنم، در واقع چنین برخوردهایی کلاهبرداری است و باید جلوی آن گرفته شود.

نواب صفوی در پایان گفت: تا امروز تعدادی از بازیگران برای مشکلاتی که در سفر برزیل برای آنها پیش آمده به دفتر من رجوع کرده و درخواست پیگیری قانونی این مسئله را داشتند. البته من از آنها خواستم که مدتی صبر کنند و در صورت ادامه این جریان از طریق قانونی اقدام می کنیم.