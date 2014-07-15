افزایش قیمت 10 گروه کالایی در یکسال اخیر/ لبنیات 21.7 درصد گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 1393/4/20 را منتشر کرد که بر اساس آن نرخ 11 گروه کالایی در قالب 42 قلم کالا اعلام شد.

بر اساس این گزارش قیمت 4 گروه لبنیات، میوه های تازه، سبزی های تازه و گوشت قرمز افزایش، نرخ تخم مرغ و گوشت مرغ کاهش و نرخ 5 گروه برنج، حبوب، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت اعلام شده است.

1 و 2- لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه و شیر پاستوریزه به ترتیب معادل 7.1 درصد و 2.8 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 3.6 درصد کاهش داشت و شانه ای 78000 الی 97000 ریال فروش می رفت.

3 و 4- برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب، بهای نخود معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت لوبیا چشم بلبلی 0.6 درصد افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

5 و 6- میوه های و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب معادل 1.1 درصد، انگور 1.5 درصد، طالبی 0.4 درصد و خربزه 0.3 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.2 درصد تا 14.0 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت همه اقلام این گروه بین 0.3 درصد تا 12.7 درصد افزایش یافت.

7 و 8- گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 0.6 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.1 درصد افزایش ولی قیمت گوشت مرغ 2.5 درصد کاهش داشت.

9 و 10 و 11- قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

تغییرات قیمتی در یکماه اخیر

بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد: قیمت گروه لبنیات در یکماه اخیر 1.4 درصد، تخم مرغ 10.2 درصد، برنج 0.2 درصد، سبزی های تازه 12.3 درصد و قند و شکر 0.2 درصد افزایش، نرخ حبوبات، چای و روغن نباتی ثابت و قیمت گروه میوه های تازه 11.3درصد، گوشت قرمز 0.6 درصدو گوشت مرغ 6.4 درصد کاهش یافته است.

تغییرات قیمتی در یکسال اخیر

همچنین بر اساس این گزارش نرخ گروه لبنیات در یکسال اخیر با افزایش 21.7 درصدی، تخم مرغ 10.5 درصد، برنج 3.3 درصد، میوه های تازه 32.0 درصد، سبزی های تازه 7.8 درصد، گوشت قرمز 6.1 درصد، گوشت مرغ 8.0 درصد قند و شکر 8.8 درصد، چای 0.3 درصد و روغن نباتی 3.9 درصد افزایش و قیمت حبوب 16.2 درصد کاهش یافته است.